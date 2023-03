Guillermo del Toro responde qué le diría el Oscar si cobrara vida: ‘Wow, la mariguana es muy barata’

¡Pinocho se convirtió en la ‘Mejor Película Animada’ de 2023! La cinta animada de Guillermo del Toro se llevó el premio Oscar en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood y en una conferencia de prensa reveló lo que cree que le diría la estatuilla dorada si pudiera hablar si cobrara vida.

La noche de este 12 de marzo se llevaron a cabo los premios Oscar 2023 bajo el techo del Dolby Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia de premiación de la Academia de Hollywood presenció varias presentaciones musicales, como la de Rihanna con el tema de Black Panther: Wakanda Forever.

El galardón más importante de la noche se lo llevó Everything Everywhere All at Once, una cinta de la productora A24, pero también destacó que Guillermo del Toro se llevó la tercer estatuilla de su carrera como director.

'Pinocho', de Guillermo del Toro, ganó el Oscar a 'Mejor película animada'. (Foto: EFE).

¿Qué dijo Guillermo del Toro sobre la estatuilla del Oscar?

En una conferencia de prensa, que tomó lugar momentos después de que ganará su estatuilla dorada, un reportero le preguntó a Guillermo del Toro lo que creería escuchar en el caso hipotético en el que la estatuilla del Oscar cobrara vida como el personaje de Pinocho.

“La última vez que nos encontramos nos habías dicho que te sentías un poco como Geppetto y ya que le diste vida a Pinocho ¿si le pudieras dar vida al Oscar, qué crees que te diría?”.

El director mexicano se sorprendió un par de momentos y contestó casi enseguida en un tono de sátira: “wow, la mariguana es muy barata”.

“Me diría que es (Emilio) ‘El Indio’ Fernández y que no se va quitar la espada”, bromeó el director haciendo referencia al mito de que dicho actor fue modelo de la estatuilla del Oscar, historia que no se ha comprobado en realidad.

Guillermo del Toro también aprovechó la ocasión para reprochar el racismo que existe en contra de los mexicanos y latinoamericanos que residen en Estados Unidos.

“Las cosas han cambiando desde que llegué en los noventas, recuerdo una platica que tuvo Guillermo Navarro, el director de fotografía del Laberinto del Fauno, con un agente de talentos que le dijo ‘¿para qué quiero un mexicano? Ya tengo un jardinero’”.

El mexicano aseguró que las cosas han mejorado en la industria cinematográfica, pero que aún existe “un techo de cristal muy difícil de superar”.

“Tienes que seguir presionando todo el tiempo. No termina con una generación. No termina con una persona”, puntualizó Guillermo del Toro en la conferencia de prensa de los premios Oscar 2023.

¿De qué trata Pinocho de Guillermo del Toro?

La película animada de Guillermo del Toro, coproducida por Mark Gustafson, fue creada con la técnica de stop motion con ayuda de una productora de Guadalajara: El Taller de Cucho.

La cinta de casi dos horas de duración narra la vida de Pinocho, un niño de madera que al mentir su nariz crece, que nació a partir del duelo de un padre que perdió a su hijo. Esta versión posiciona a la trama en la época de una Italia fascista.

Este filme ganador al Oscar cuenta con la participación de Gregory Mann, Ewan McGregor y Ron Perlman. Se puede disfrutar a través de la plataforma de Netflix.

Con información de AP