Influencer denuncia fraude en reventa de boletos para Harry Styles en Monterrey

No todos los fanáticos de Harry Styles tuvieron la oportunidad de cantar ‘Watermelon suggar’ durante su presentación en Monterrey, Nuevo León. Tal es el caso de la influencer Rebeca Schürenkämper, que expuso un fraude en la reventa de boletos para aquel concierto.

El cantante británico se presentó en la Arena Monterrey el pasado 22 de noviembre y posteriormente llegó a la CDMX para darse un recorrido por la ciudad y visitar sitios como la Panadería Rosetta, la Casa Luis Barragán, entre otros. Sin embargo, la ciudad norteña fue objeto de fraude, según relata la instagrammer.

Así fue la estafa que sufrió la influencer Rebeca Schürenkämper

Rebeca Schürenkämper relató en un TikTok de tres minutos cómo fue estafada al querer comprar boletos en reventa para ver a Harry Styles en Monterrey, y agregó que tuvo la oportunidad de ver la forma en la que realizaban el fraude afuera del recinto.

La influencer comenzó explicando que ella y su amiga habían viajado a Monterrey pensando que tenían asegurado el boleto, pero que al llegar se dieron cuenta que cayeron en un fraude, pues no sabían que adquirieron su entrada de un supuesto proveedor.

“Mi situación fue que yo lo compré con una amiga que su amigo tenía los boletos y que fue con un proveedor. Yo no sabía que existan lo de los proveedores que por cierto son falsos y no vayan a caer”, agregó Rebeca antes de explicar la situación.

Así fue la estafa para los boletos de Harry Styles en la Arena Monterrey

‘Rebe’ explicó que fue a la taquilla de la Arena Monterrey para probar su suerte en conseguir una entrada. “Había niñas formadas desde la una de la tarde para comprar en taquilla porque según liberaron boletos”.

Schürenkämper reveló que fue testigo de cómo abucheaban a un hombre que compró 30 boletos y que dejó sin tickets a muchos de los fanáticos de Harry Styles.

“Había revendedores vendiendo boletos de hasta 40 mil pesos, y lo peor de todo es que sí había gente que los compraba”, comentó la joven, quien explicó que, al platicar con algunas chicas, descubrió que varias habían sido estafadas de diferentes formas.

“Ya platicando con muchas chavas que estaban allá, me dijeron que no las estaban dejando pasar porque algunos revendedores les hicieron la misma estafa de mandar un supuesto comprobante al correo del boleto y un código QR, que según en Super Boletos no existe eso”.

“Luego, a la mitad de las niñas les habían clonado el boleto en donde ellas tenían el correo de confirmación y les dijeron que no podían hacer nada”, puntualizó Rebeca Schürenkämper.

Algunos de los casos de clonación se escalaban al área de taquilla, pero según cuenta la influencer “estaba tan lleno” que era imposible atender a las personas.

Hasta el momento, Super Boletos no se ha pronunciado al respecto, ni han informado si realizarán algún tipo de reembolso a quienes les clonaron su entrada.