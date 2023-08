Wendy Guevara y Apio Quijano se quejan por no recibir premios de ‘La Casa de los Famosos’

Wendy Guevara sigue disfrutando su popularidad como la ganadora de La Casa de los Famosos México, pero junto con un papel en una telenovela de Juan Osorio es lo único que ha recibido del reality show, por lo que en una transmisión en vivo junto a Apio Quijano contaron lo que ha pasado con sus respectivos premios.

Los integrantes del ‘team infierno’ confesaron a las cerca de 75 mil personas que los siguieron que no han obtenido los regalos por las dinámicas en las que sobresalieron. En el caso del cantante de Kabah, en las primeras semanas ganó un vehículo último modelo.

“¿Y el auto?, ¿qué pasó?, ¿no te lo han dado?”, le preguntó la influencer. Su respuesta fue instantánea. “Lo mismo digo yo, ¿dónde está? No me lo han dado”, aseveró Quijano.

Por su parte, Guevara se hizo de una televisión y un aparato de sonido, que tampoco han llegado a sus manos. “Ay bebé, pues si no me han dado mi pantalla que es más fácil (…) Yo sí estoy bien molesta, pero molesta de verdad que no quiero verlos, porque no me han dado mi pantalla ni mi bocina y esa pantalla yo ya la tenía destinada a mi cuarto y la chiquita que tengo en mi cuarto a la cocina”, expresó, aunque el tono fue en broma, ya que lo dijo entre risas.

Wendy Guevara no ha recibido su premio por ganar 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara habla del contenido del maletín dorado

A Wendy le deben 4 millones de pesos, menos los impuestos a deducir al SAT, pero asegura que faltan semanas para que pueda hacer uso del dinero. Asimismo, dijo que le pidió a la producción del programa el maletín dorado que la conductora Galilea Montijo dejó bajo llave en la sala de la casa que habitaron vigilados las 24 horas y que ella se encargó de sacar cuando la anunciaron ganadora.

“Traigo poquita lana, yo pensé que saliendo y vámonos, solo traía fomi. Les pedí que me regalaran el maletín y tampoco me lo regalaron. A lo mejor no leí bien el contrato y hasta el final decía: ‘el ganador, recuerda que es mentira’”, añadió.