¿Eduin Caz ya se divorció de Daisy Anahy? Esto es lo que sabemos

Desde hace algunos meses, Eduin Caz había confirmado que estaba separado de Daisy Anahy, e incluso mencionó que estaba ‘haciendo su luchita’ por recuperar el amor de su esposa, aunque parece que sus intentos fueron en vano.

Recientemente, el vocalista de Grupo Firme habría confirmado en un evento que ya estaba oficialmente divorciado de la joven influencer, con quien tiene dos hijos y está en espera del tercero.

Daisy Anahy conoce a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, desde 2009. (Foto: Instagram / @anahydpg)

Eduin Caz dijo que ya estaba divorciado

Actualmente, Grupo Firme está realizando una gira por Estados Unidos llamada Hay que Conectarla, y el sábado 29 de abril se presentaron en la Legacy Arena de Birmingham, Alabama.

En una de las interacciones que hace Eduin con el público escuchó a una joven, quien le confesó que estaba atravesando por un proceso de separación legal de su pareja. Ante esa declaración, el cantante no pudo evitar sentirse identificado y expresarlo con todos los asistentes.

“¿A poco te acabas de divorciar, mi amor? ¿En serio? Yo también”, fueron las palabras que dijo el intérprete de ‘Ya Supérame’, quien provocó las risas y aplausos del público. Posterior a eso, le pidió su teléfono para tomarse una foto juntos.

En un video que se difundió a través de redes sociales, se observa que Caz quiso darle unas palabras de aliento, aunque al final optó por aconsejarle que disfrute su soltería y haga lo que ella quiera.

“Mi amor, que encuentres… no no, ya no te cases, disfruta la vida”, sentenció Eduin Caz, quien durante todo 2023 había enfrentado una crisis matrimonial con Daisy Anahy, y aunque intentó recuperar el amor de su ahora expareja, al parecer no lo logró.

Eduin Caz se tatuó el nombre de su esposa en 2022. (Foto: Instagram @eduincaz)

¿Por qué se separaron Eduin Caz y Daisy Anahy?

Aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos que los llevaron a separarse, se especula que el cantante le habría sido infiel en más de una ocasión a su esposa, por lo que esta ya no sentía confianza hacia él.

Entre las ‘medidas’ que tomó e hizo públicas fue el dejar de seguir a varias mujeres en Instagram, supuestamente para no tener problemas.