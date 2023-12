Inmobiliaria responde a Leonardo García: ¿Cuántos millones pagó por su departamento en Polanco?

Este lunes, Leonardo García denunció en redes sociales que lo desalojaron de su departamento, ubicado en Polanco, Ciudad de México, además de la serie de problemas que tuvo con la inmobiliaria y el mismo departamento.

Su desalojo habría obedecido a presuntas irregularidades en el pago de la propiedad, que todavía no estaba escriturada al nombre del actor.

Tras la denuncia a través de redes sociales que hizo el hijo de Andrés García, la inmobiliaria ya se pronunció a través de su abogado, quien incluso señaló a Leonardo de deber una alta suma de dinero.

¿Cuánto dinero habría pagado Leonardo García por su departamento?

El departamento de Leonardo García, ubicado en la colonia Polanco, Ciudad de México, se trata de un Penthouse de dos pisos que, de acuerdo con algunos sitios especializados como Inmuebles 24, tenían diversas amenidades como parte del edificio.

A través de sus redes sociales, el hijo de Sandy Vale explicó que le pagó a la inmobiliaria Guillén Rivera el 65 por ciento del departamento, lo que equivaldría a 5 millones de pesos aproximadamente.

Publicación de Leonardo García en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

En este sentido, al actor le falta pagar el 35 por ciento del costo total del inmueble, que tendría un valor estimado de 11 millones de pesos, a pesar de que este tenía algunos “vicios ocultos”, mismos por lo que García tuvo que pagar, pues la inmobiliaria no se hizo cargo de los gastos.

Inmobiliaria responde a Leonardo García por departamento en Polanco

A través del abogado Pablo Vizcaíno, la inmobiliaria Guillén Rivera se defendió de las acusaciones de Leonardo García, sentenciando que el proceso legal en el que se encuentran tendría, al menos, cinco años de haberse iniciado.

“Esto se ha llevado incluso a instancias de amparo, pero nosotros hemos ido ganando sistemáticamente todas estas instancias”, explico Vizcaíno en entrevista para Ventaneando.

Tras presentar todas las pruebas, se habría determinado que el también empresario no había pagado la propiedad, por lo que su demanda no procedió.

“Se llegó a esta determinación, no es de un día para otro. Nosotros acreditamos que Leonardo no había terminado de pagar el inmueble, lo cual era indispensable para la procedencia de la acción que él no inició en contra. Nosotros por eso lo tuvimos que contrademandar”, dijo.

Leonardo García fue desalojado del departamento en el que vive en Polanco. (Foto: Cuartoscuro)

Leonardo García tendrá que pagar a la inmobiliaria y devolver su departamento

En su video, Leonardo señaló que la inmobiliaria apunta que la cantidad abonada es por concepto de rentas “y todavía debe 1 millón″. Al respecto, Pablo Vizcaíno mencionó que, para que la demanda del hijo de Andrés García procediera, este debía haber cubierto el costo total del departamento.

“Tú cuando demandas la escrituración de un bien inmueble tienes que haber acreditado cumplir con tus obligaciones de pago, ellos no lo hicieron”, por lo tanto, deberá cubrir una cantidad considerada como ‘renta’.

“Él estuvo ocupando el inmueble sin haber terminado de liquidarlo, nosotros hicimos valer el derecho de resarcimiento por la ocupación que tuvo durante este tiempo”.

Las cosas de Leonardo García fueron desalojadas. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

El departamento donde vive Leonardo García en Polanco cuenta con una tina de hidromasaje en uno de los espacios exteriores. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

Además de que ya no podrá volver al Penthouse, mismo en el que vivió alrededor de siete años, Vizcaíno dijo que además, tendrá que pagar otras cantidades por distintos conceptos.

“Por las rentas no pagadas lo condenaron a una cantidad que equivale a 5 millones 337 mil pesos (…) por los gastos y costos por 1 millón de pesos, la pena convencional está cuantificada en 2 millones 500 mil pesos”, explicó el abogado de la inmobiliaria.