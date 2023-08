¿Leonardo García se acercaría a Margarita Portillo? Esto dijo el hijo de Andrés García

Desde que se leyó el testamento de Andrés García a mediados de junio, se ha hablado mucho acerca de sus herederos, entre los que están su hermana, viuda e hijastro, y solo uno de sus tres hijos.

En los últimos meses, Margarita Portillo reveló algunos detalles, como el hecho de que ella posee los derechos de imagen y es la albacea del documento, por lo que en sus manos recae que la distribución se haga en tiempo y forma a las personas estipuladas.

Uno de los que no se menciona en el testamento de Andrés García es su hijo Leonardo, quien hace unas semanas confirmó que se impugnaría el documento, aunque ahora parece no interesarle hablar del tema y menos tener un acercamiento con la viuda de su papá.

Leonardo García y Margarita Portillo no llevan buena relación desde hace tiempo. (Instagram / @leonardogarciaof / Cuartoscuro)

Leonardo García revela si tendría un acercamiento con Margarita Portillo

En un encuentro con medios durante la alfombra roja de la cinta Sonido de Libertad, de su amigo Eduardo Verástegui, cuestionaron a Leonardo García por la viuda de su padre, y si le interesaría tener algún tipo de contacto con ella.

“No, la verdad ni me interesa sinceramente. Se ha hablado de mí, de mi mamá muy mal, y la verdad yo no voy a dar una réplica de una persona así”, aseguró tajantemente ante las preguntas de la prensa.

Ante la insistencia de los medios presentes en saber más sobre la situación entre él y Margarita Portillo, dijo que no pensaba responder preguntas sobre el tema, pues a él no le gusta hablar de ello ni involucrase en polémicas.

Hace mucho tiempo, Leonardo García llegó a convivir con Margarita Portillo, viuda de su papá Andrés García. (Foto: Instagram)

“Pues eso ya pasó, digo, ahí están las cosas. Yo no voy a estar dándole auge a esta situación, yo vengo a apoyar a mis amigos, a hacer mi carrera, y yo no soy de los que se engancha hablar de eso y hacerse fama de esas cosas, ustedes saben que yo no soy de ese tipo”, señaló.