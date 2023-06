Margarita Portillo revela que es dueña de los derechos e imagen de Andrés García

Pese a la intención de Roberto Palazuelos y la familia de Andrés García de impugnar su testamento, su viuda Margarita Portillo aseguró que la última voluntad del fallecido actor es que ella sea su albacea y dueña de sus derechos biográficos y de imagen.

Antes de poder ver la vida del histrión en la pantalla, ella deberá dar el visto bueno, contó en una conferencia de prensa junto a su abogado Roberto Flores Treviño. Esto también abarca las regalías por su aparición en proyectos de actuación.

“Los derechos y regalías de las repeticiones de series de televisión y telenovelas a la señora Margarita María Portillo Castrejón. Lega el testador los derechos de propiedad intelectual, biográficos, de imagen y cinematografía a la señora Margarita María Portillo Castrejón’”, leyó.

Margarita Portillo afirmó que se casó legalmente con Andrés García. (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

Margarita Portillo responde a Roberto Palazuelos

Portillo afirmó que antes de que el actor muriera hablaron de lo que pasaría con su testamento y que imaginaba que habría problemas. “Claro que lo sabía. Y también sabíamos que ellos estaban esperando a que Andrés muriera para hacer lo que están haciendo ahorita”, dijo a Venga la Alegría.

Margarita volvió a arremeter contra Roberto Palazuelos y argumentó que todo lo que ha dicho es mentira, así como cuestionó quién es él para decir qué le toca a quién. “Dijo que estuvo empastillado cuando ni él ni los hijos estuvieron aquí, cuando puedo pedirles a los médicos y enfermeras el registro de su tratamiento”.

Señaló que “desde el día 1 no me han dejado poder vivir el duelo” e invitó a pedir el acta de divorcio de Andrés con Sandra Vale. “Me molestó que dijeran que había cometido un delito, que había sido bígamo y echó un cuento (…) Es muy perverso que se hayan esperado hasta que Andrés muriera, si Sandy realmente pensaba que estaba casada, ¿por qué no protestó cuando se casó con Gloria Infante?”.

En el documento que se dio a conocer esta semana, su herencia aparece repartida con un porcentaje del 25 por ciento a Andrés López Portilllo, Margarita Portillo, Rosa María García y Andrés García Jr. De acuerdo con Portillo, lo que sigue es que un notario haga la investigación de los bienes para la posterior repartición.