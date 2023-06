Leonardo García responde a declaraciones de Margarita Portillo: ‘No tenía que hablar tan burdo’

En días pasados, Margarita Portillo, viuda de Andrés García, hizo una serie de declaraciones para defenderse de Roberto Palazuelos, y entre las cosas que dijo fue que Leonardo García, hijo del fallecido actor, había sido concebido fuera del matrimonio con Sandra Vale.

“Quiero aclarar algo con respecto al divorcio (de Andrés García y Sandra Vale): Fue en 1970, el mismo divorcio que fue Sandy quien lo solicitó, y entonces el juez ordena que el menor de dos años... porque nada más había nacido Andrecito, es decir, Leonardo nació fuera de matrimonio; se le da la custodia completa a Sandra Vale y no se le da derecho de visita a Andrés”, aseguró Portillo en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Leonardo García sobre declaraciones de Margarita Portillo?

Aunque Leonardo no quiso contestar directamente el tema, sí expresó que la última esposa de Andrés García no tenía el derecho de expresarse de la forma en que lo hizo sobre los orígenes del también actor.

“No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente. Si ella tiene algún coraje metido ahí pues es problema de ella, mano. Mira cómo se expresa de nosotros, o sea, no hay un nivel de qué, ¿no? O sea, porque ella no tiene por qué haber hablado así tan burdo y tan feo”.

Leonardo García con sus papás, Andrés García y Sandra Vale. (Foto: Instagram / @leonardogarciaof)

Otra de las declaraciones que hizo Portillo Castrejón fue que el actor de Chanoc (1967) siempre estuvo al pendiente de sus hijos, incluso cuando estos ya habían crecido y durante su vida adulta. “Siempre los mantuvo”, aseguró.

De lo anterior, el actor de Prisionera de Amor (1993) lo desmintió, asegurando que él ha trabajado durante toda su vida para obtener lo que hasta ahora tiene.

“A ver, yo hice 15 telenovelas como protagónico, trabajé con Anthony Hopkins, soy empresario, tengo una inmobiliaria... la gente lo sabe, la gente misma dice: ‘¿De qué está hablando (Margarita)?’. Si yo he trabajado toda mi vida”, aseguro.

Hijos de Andrés García ¿no quisieron cuidarlo?

En más de una ocasión, la viuda de Andrés García aseguró que sus hijos no iban a ver al galán de telenovela ni lo procuraban.

Andrés García y Leonardo García tuvieron una relación complicada en los últimos años. (Foto: Instagram / @leonardogarciaof / Archivo)

Al respecto, el actor Leonardo García señaló que, en realidad, quienes buscaban deslindarse de los cuidados del fallecido actor, eran su esposa y la hermana de este, Rosa María García.

“Cuándo salió (del hospital) que no querían atenderlo ni su disque mujer ni su hermana porque ‘No, yo estoy mal’, ‘Yo estoy...’. ‘No hay problema, vente’. Me lo llevé a mi papá las tres veces que salió del hospital que ellas no quisieron cuidarlo o no podían (...) ellas lo saben, el público lo sabe”, sentenció.