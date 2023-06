Daniel Bisogno habla sobre su vida amorosa: ‘No estoy en ningún closet’

Daniel Bisogno aseguró que vive su vida como quiere en medio de las especulaciones sobre su orientación sexual al sincerarse sobre sus relaciones sentimentales luego de ser hospitalizado tras complicaciones en su salud.

En una plática con Paty Chapoy, el conductor de Ventaneando reveló que “yo no estoy en ningún closet de nada” y se cuestionó sobre ser juzgado por amar “a la persona que he querido siempre”.

Por el contrario, argumentó que “lo que tenemos que promover es el respeto y el amor en sus múltiples manifestaciones, que cada quien ame a quien quiera”.

Aunque actualmente dice que se encuentra soltero y no está cerrado a encontrar una pareja, Bisogno ha aprendido de sus duros momentos –como una intervención quirúrgica por várices en el esófago– para no dejarse llevar por la opinión de los demás.

“Que si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico en parte. O que si me ven con alguien me tiene sin cuidado, no tengo nada que explicarle a nadie”, agregó quien contó su experiencia luego que el médico le pidiera realizarse diferentes estudios para evaluar su condición, como la prueba de VIH, que en un principio le dio como resultado un falso positivo.

Las relaciones de Daniel Bisogno

El comunicador se ha casado dos veces, primero en el 2001 con Mariana Zavala, de quien se separó en 2005 y luego con Cristina Riva Palacio, quien es madre de su única hija Micaela.

Daniel Bisogno tiene una hija de su relación con Cristina Riva Palacio. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Con ella mantiene una buena relación luego de denunciar hace unos días un intento de asalto frente a TV Azteca en donde su camioneta resultó baleada.

Con Riva Palacio se unió en matrimonio en 2014, aunque en 2019 anunciaron que decidieron divorciarse. Sin embargo, ellas no han sido sus únicas parejas públicas a las que se suman la cantante de OV7 Mariana Ochoa y la conductora Andrea Escalona.

De 2006 a 2010 salió con Fran Meric, quien argumentó que en su momento mantuvieron una relación tóxica. “Él tiene sus broncas personales y mentales y yo no llenaba sus expectativas, no había manera. Fue el momento que más toqué fondo, desarrollé claustrofobia, disautonomía, me desmayaba”, dijo en el programa En Sus Batallas.