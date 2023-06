Daniel Bisogno se despidió de su hija previo a complicación: ‘Hubiera muerto en segundos’

Daniel Bisogno estuvo intubado en terapia intensiva después de que se le reventaran unas várices en el esófago, por lo que contó lo que pensó en el momento en el que fue intervenido luego de que le hicieran firmar a sus allegados una carta responsiva sobre las posibles complicaciones a su salud.

“Me duermen, se dan cuenta que hay tal cantidad de sangre que no pueden actuar”, contó el conductor a Paty Chapoy en Ventaneando, quien aseguró que había perdido casi 2 litros de sangre.

¿Qué complicaciones tuvo la operación de Daniel Bisogno?

Consciente de los riesgos y apoyado por el personal médico antes de perder el conocimiento por la intervención tras ser hospitalizado de emergencia, Bisogno creyó que podría no salir vivo de ahí.

“Yo no podía dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor no volvía a salir, porque uno no tiene la vida comprada y cuando estás con una cosa como esa en lo primero que pensé fue en Michaela”, añadió.

Los especialistas no la tuvieron fácil, ya que pronto se dieron cuenta que ente tanta sangre se complicaba encontrar dónde estaba la fuga. “Digámoslo así, el riesgo de que yo sedado broncoaspirara era muy grande y hubiera muerto en segundos”, reveló.

Daniel Bisogno pudo morir durante la operación. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Así fue la despedida de Daniel Bisogno hacia su hija

Daniel contó que, cuando vio a su hija solita a lo lejos jugando con su muñeca, se dijo a sí mismo que no podía dejarla desprotegida. “Eso no va a pasar, pase lo que pase tengo que salir de esta”, argumentó. Sin embargo, sí llegó a despedirse por si las cosas no salían como esperaba.

“Tuve el tiempo de decirle: Ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar a una persona que te ame tanto como yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar. Quiero que seas feliz, quiero que siempre rías, quiero que estés contenta”.