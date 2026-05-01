‘Entramos a otro mundo’: ¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘Las Crónicas de Narnia’ en cines?

La nueva entrega de Las crónicas de Narnia forma parte de una estrategia que contempla su estreno tanto en salas de cine como en la plataforma de streaming. [Fotografía. ChatGPT]

¿Hay todavía un fan de Las crónicas de Narnia con vida? Si lo hay, será mejor que se emocione como fan de BTS por la liberación de boletos para los conciertos en México, porque Netflix prepara el estreno de una nueva película de la saga de magia y fantasía titulada Narnia: El sobrino del mago. Esta producción busca relanzar la franquicia tras más de 15 años sin una nueva entrega en la pantalla grande.

La película estará bajo la dirección de Greta Gerwig, quien encabezó filmes exitosos como Lady Bird, Mujercitas y Barbie. Esta última se convirtió en la cuarta película dirigida por una mujer en superar los mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

La nueva entrega de Las crónicas de Narnia forma parte de una estrategia que contempla su estreno tanto en salas de cine como en la plataforma de streaming. Además, el proyecto retomará el universo creado por C. S. Lewis desde su origen.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Narnia en cines y streaming?

El estreno de la película Narnia: El sobrino del mago en salas de cine e IMAX está programado para el 12 de febrero de 2027. Posteriormente, la película llegará al catálogo de Netflix el 2 de abril del mismo año.

El plan original contemplaba el estreno del film a finales de 2026, pero la estrategia cambió para ampliar su presencia en cines a nivel global.

La decisión busca extender su tiempo de exhibición antes de su llegada a la plataforma de streaming.

¿De qué tratará la película ‘Narnia: El sobrino del mago’?

La historia de Narnia: El sobrino del mago seguirá a Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños que viven en el Londres del siglo XIX y que, por curiosidad, terminan involucrados en los experimentos del tío Andrew.

A través de unos anillos mágicos, los protagonistas descubren que existen otros mundos conectados entre sí, lo que los lleva a cruzar un misterioso lugar conocido como el Bosque entre los Mundos, un punto de acceso a distintas dimensiones.

En uno de esos viajes llegan a Charn, un mundo en ruinas donde despiertan sin querer a Jadis, una poderosa hechicera que representa el mal en la historia. Esta decisión provoca una cadena de consecuencias, ya que la bruja los sigue hasta el mundo real y después hasta un nuevo universo en formación, lo que introduce el conflicto principal que marcará el origen de Narnia.

La película, en conjunto, funcionará como el origen de toda la saga, ya que explicará cómo nació Narnia, de dónde surge la Bruja Blanca y cómo se conecta ese mundo con la realidad, incluido el origen del armario mágico que aparece en las historias posteriores.

La nueva entrega de Las Crónicas de Narnia contará con la dirección de Greta Gerwig. [Fotografía. AP]

¿Quiénes integrarán el reparto de la película ‘Narnia: El sobrino del mago’?

Además de la participación de la directora de Barbie, la nueva entrega de Las crónicas de Narnia contará con un elenco encabezado por Daniel Craig, quien participó en las películas del agente 007; Meryl Streep, una de las protagonistas de El diablo viste a la moda, y Emma Mackey, actriz que apareció en Sex Education; junto a nuevos talentos que interpretan a los personajes principales.

El resto del elenco de Narnia: El sobrino del mago estará conformado por:

Ciarán Hinds

Denise Gough

Susan Wokoma

Kobna Holdbrook-Smith

Samantha Spiro

James Murray

Gerard Monaco

Daniel Craig El actor Daniel Craig formará parte del elenco que participará en la película de Las Crónicas de Narnia. [Fotografía. AP]

Greta Gerwig dirigirá y adaptará la historia de Narnia en un proyecto que busca consolidar una nueva franquicia. La producción contempla una inversión superior a los 175 millones de dólares.

Netflix adquirió los derechos de la obra en 2018, lo que permitió desarrollar una nueva versión cinematográfica del universo de Narnia, cuya última película fue La travesía del viajero del alba, estrenada en 2010.

La compañía modificó su estrategia habitual de lanzamientos para priorizar la exhibición en salas. Esta decisión responde a un contexto en el que la industria busca fortalecer la experiencia cinematográfica.

El codirector ejecutivo Ted Sarandos respaldó este cambio, mientras que Greta Gerwig impulsó la llegada de la película de Las crónicas de Narnia a cines como parte de su propuesta creativa.