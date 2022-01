La razón por la que rechazaron a Andrew Garfield de ‘Las crónicas de Narnia’

Aunque la popularidad del actor Andrew Garfield fue en ascenso gracias a su interpretación de Peter Parker en el universo de Spider-Man, antes de que su nombre fuera reconocido en la industria de Hollywood un papel con el que estaba ‘obsesionado’ le fue negado, el del Príncipe Caspian en Las Crónicas de Narnia.

El actor aseguró que su físico fue una de las razones por las que finalmente Ben Barnes se quedó con el personaje, puesto que ambos competían por la decisión final. “Recuerdo que estaba tan obsesionado. Hice una audición para el príncipe Caspian en ‘Las crónicas de Narnia’ y pensé: ‘Esto podría ser, esto podría ser’. Y ese apuesto y brillante actor Ben Barnes terminó obteniendo el papel. Creo que fue entre él y yo”, contó en una entrevista para Entertainment Tonight.

Su gusto por la franquicia de Disney era tal que le preguntó a su representante las razones que estaban detrás y el por qué quedó fuera del proyecto. “¿Por qué no yo no? Es porque no creen que seas lo suficientemente guapo, Andrew”, le respondió.

Ante la negativa, Andrew protagonizo el largometraje Boy A y posteriormente fue parte de filmes como Lions for Lambs, The Other Boleyn Girl, Never Let Me Go y The Social Network, antes de su inclusión a Marvel para dar vida a uno de sus superhéroes.

“Ben Barnes es un hombre muy guapo y talentoso. Entonces, en retrospectiva, no estoy infeliz con la decisión y creo que hizo un trabajo hermoso”, añadió Garfield.

Recientemente, el actor que forma parte de Tick, Tick... Boom! ha estado en el ojo público por su aparición en el Spider-verse creado para la última entrega de la saga Spider-Man: No Way Home junto a Tom Holland y Tobey Maguire. En entrevista con Variety, aseguró que no pensó en la posibilidad de volver a uno de los personajes más importantes de su carrera.

“No esperaba volver a tener una conversación sobre la posibilidad de interpretar a Peter Parker. Me sentí muy emocionado En un nivel básico, como fan, solo la idea de ver a tres Spider-Man en la misma escena era suficiente”, comentó.