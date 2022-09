¿Quién es Chris Pine, el actor al que Harry Styles supuestamente escupió?

El Festival Internacional de Cine de Venecia, en su última edición, ha albergado algunas polémicas en torno a la película Don’t worry Darling, protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh. Una de las más sonadas fue la que protagonizaron el cantante de ‘Watermelon Sugar’ y el actor Chris Pine.

Un video que circula en redes sociales muestra al exintegrante de One Direction buscando su lugar para sentarse en el auditorio, justo al lado de Chris Pine, con quien comparte créditos en la cinta.

Tras su llegada parece hacer un gesto con su boca, mientras que el actor deja de aplaudir y mira hacia el suelo, aunque después vuelve a sonreír, por lo que más de uno señaló al artista británico de escupirle a su compañero.

Hace un par de horas, un representante de Chris Pine negó que haya ocurrido tal incidente. “Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas”, expresó, quien además dijo que solo existía respeto entre ambos histriones.

¿Quién es Chris Pine?

Christopher Whitelaw Pine, mejor conocido como Chris Pine, es un actor y modelo estadounidense que recientemente cumplió 42 años.

Proviene de una familia de actores: sus padres y abuelos se desempeñaron en el arte y fue por ellos que adquirió el interés y gusto por el mundo del espectáculo.

Entre sus papeles más destacables se encuentran el de James T. Kirk en la saga reboot de Star Trek (2009) y a Jake Hardin en Just My Luck (2006).

Sus primeros papeles fueron en series de televisión como Emergency Room en 2003 -donde debutó-, así como The Guardian y CSI: Miami. Posteriormente trabaja en un cortometraje.

Tan solo un año después de haber iniciado su carrera, participó en El Diario de la Princesa 2, cinta en la que interpretó a Nicholas Deveraux, un hombre que termina enamorándose de la protagonista, Mia Thermopolis (Anne Hathaway), y que impulsó su carrera.

Además de cine y televisión, también ha hecho teatro, documentales y hasta doblaje de voz en filmes como Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y Rise of the Guardians (2012).

En total, ha participado en 40 películas -tres de ellas se encuentran en postproducción-, 17 programas de televisión y cuatro nominaciones a premios; tres de ellas por la película de Star Trek.