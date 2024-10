¿Quién es Kate Cassidy, novia de Liam Payne?

Liam Payne murió este 16 de octubre cuando se encontraba en Argentina tras caer desde un tercer piso de un hotel localizado en Buenos Aires, informó la policía local.

El ex One Direction estaba acompañado de su novia Kate Cassidy en su estadía por el país sudamericano, hospedados los dos en un lugar llamado Casa Sur, sin embargo, ella se fue de la ciudad, por lo tanto, no estaba con él al momento de su fallecimiento.

Kate Cassidy asistió a la Semana de la moda en Milán 2024. (Foto: Instagram @kateecass)

Ella es Kate Cassidy, novia de Liam Payne

Kate Cassidy actualmente tiene 24 años y es reconocida por su noviazgo con Liam Payne, pero no solo por eso, también por el estilo de vida que tiene.

Ella es una influencer dedicada principalmente a los temas de moda y tendencia en redes sociales relacionadas con las formas de vestir.

Ella tiene más de 130 mil seguidores en Instagram, donde no solo comparte fotos con el famoso británico, también comparte recuerdos e imágenes de los eventos sociales a los cuales acude y de sus viajes a Roma o la Semana de la Moda de Milán, donde estuvo Emma Coronel, ex pareja de El Chapo Guzmán.

En TikTok contaba con más de 160 mil seguidores, ahí compartía su día a día, como sus clases de español, la visita al concierto de Paul McCartney y hechos cotidianos, como una breve pasarela de sus disfraces para Halloween.

Kate Cassidy y Liam Payne iniciaron un noviazgo en 2022. (Foot: Instagram @kateecass)

Ella se graduó en 2021 de la Universidad Coastal de Carolina tras cuatro años de estudio, de acuerdo con la revista People, pero se desconoce la licenciatura.

¿Cómo inició la historia de amor de Kate Cassidy y Liam Payne?

La historia de amor del cantante británico y Kate Cassidy comenzó, de forma pública, en 2022, cuando se publicó una foto de ellos juntos en las redes sociales, publicada en Daily Mail, supuestamente tras ir a una fiesta de Halloween.

Todo se confirmó cuando días después, según la revista People, llegaron juntos a un restaurante llamado Inca London, ellos iban caracterizados de Pamela Anderson y Tommy Lee.

El noviazgo se confirmó con la primera foto de Kate y del famoso compositor en unas vacaciones en Roma, Italia, sin dejar lugar a las incertidumbres respecto a su relación.

En 2023 surgieron rumores de una separación, sospechas retomadas por Daily Mail, pero no fue así porque se les vio juntos en más viajes y en alfombras rojas de diferentes eventos, incluido el documental de Louis Tomlinson, excompañero en One Direction, titulado All of those voices.

Liam Payne cayó de un tercer piso en un hotel en Argentina. (Foto: @liampayne)

¿Kate Cassidy era mamá del hijo de Liam Payne?

Liam Payne se convirtió en papá en 2017 cuando estaba con su ex pareja, la cantante Cheryl Cole, cuando tenía 24 años.

“Estoy increíblemente feliz de darle la bienvenida al mundo a nuestro nuevo bebé, es un momento que nunca olvidaré por el resto de mi vida y mi recuerdo favorito hasta ahora. Estoy completamente asombrada por su increíble madre y por cómo ha sido durante todo este proceso, realmente ha hecho realidad mis sueños”, escribió Payne en una foto publicada en sus redes sociales.

Liam Payne compartió una foto con su hijo Bear cuando era un recién nacido. (Foto: Instagram @liampayne)

Ellos se separaron tan solo un año después, no sin antes tener conflictos por la decisión de nombrar al recién nacido.

“Fue como una batalla interna, yo quería un nombre más tradicional y ella quería un nombre más inusual. Y la razón por la que finalmente eligió Bear fue porque es un nombre que, cuando sales de una habitación, no olvidas. Y eso me gusta”, compartió el músico británico en una entrevista para Total Access en mayo de 2017