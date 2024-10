Muere Paul Di’Anno a los 66 años, exvocalista de Iron Maiden que daba conciertos en silla de ruedas

Paul Di’Anno, exvocalista de Iron Maiden, murió a los 66 años, según confirmó un comunicado de su discográfica y la propia agrupación de heavy metal.

A través de un mensaje en X, la banda británica Iron Maiden le dedicó unas palabras a su primer vocalista: “Todos estamos profundamente entristecidos por la noticia del fallecimiento de Paul Di’Anno. La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a emprender el camino que hemos recorrido como banda durante casi cinco décadas”.

La agrupación destacó su labor en los inicios: “Su presencia pionera como frontman y vocalista, tanto en el escenario como en nuestros dos primeros álbumes, será recordada con mucho cariño no solo por nosotros, sino por los fans de todo el mundo... Estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ponernos al día hace un par de años y de pasar tiempo con él una vez más”.

Steve Harris, líder de la banda, afirmó: “Es muy triste que se haya ido. Estuve en contacto con él hace poco porque nos mandábamos mensajes sobre el West Ham y sus altibajos. Al menos seguía actuando hasta hace poco, era algo que le hacía seguir adelante, estar ahí fuera siempre que podía. Todos le echaremos de menos. Descansa en paz, amigo”.

Iron Maiden agradeció el aporte de Paul Di'Anno a la banda. (Foto: @IronMaiden).

¿Qué le pasó a Paul Di’Anno?

No se ha comunicado la causa oficial de muerte, pero Paul Di’Anno llevaba varios años luchando contra una enfermedad.

La discográfica Conquest Music anunció en un comunicado: “Paul falleció en su casa de Salisbury a la edad de 66 años... A pesar de haber sufrido graves problemas de salud en los últimos años que le limitaron a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fans de todo el mundo, acumulando más de 100 conciertos desde 2023″.

“En Conquest Music estamos orgullosos de haber tenido a Paul Di’Anno en nuestra familia de artistas y pedimos a su legión de fans que alcen una copa en su memoria”, agrega.

Paul tuvo lesiones en las rodillas por un accidente en el escenario, así que comenzó a usar silla de ruedas en 2022, tras una cirugía.

En 2015 estuvo hospitalizado ocho meses por sepsis, un padecimiento potencialmente mortal en el que el cuerpo reacciona de forma extrema a una infección. El músico tenía desde entonces su sistema inmune debilitado.

Paul anunció su retiro a inicios de este año y pretendía actuar en festivales el siguiente.

¿Quién fue Paul Di’Anno, vocalista de Iron Maiden?

Paul Andrews, conocido como Paul Di’Anno, nació en Chingford, Inglaterra, el 17 de mayo de 1958, su padre era brasileño y su madre británica.

Fue el vocalista de Iron Maiden de 1978 a 1981, banda fundada por el bajista Steve Harris tres años atrás, su voz destacó en el álbum debut y en Killers.

De acuerdo con The Guardian, al inicio Di’Anno no estaba impresionado con la banda: “Su antiguo cantante tenía una espada ridícula y sangre falsa goteando de su boca y mi amigo y yo nos estábamos meando de risa, pero cuando empezamos a tocar juntos, todo empezó a funcionar”.

Iron Maiden fue fundada por Steve Harris.. (Foto: Facebook / @Iron Maiden)

Dicho medio británico recupera lo que Paul habló sobre su paso por la banda: “Los chicos de Maiden eran unos jóvenes encantadores que podrías haberle presentado a tu abuela. Le habrían encantado. Pero si me hubiera conocido, habría muerto de un ataque al corazón en un minuto... Les aporté locura y un aspecto exagerado”.

Di’Anno fue despedido de Iron Maiden tras problemas con las drogas y conflictos con Harris. Lo reemplazó Bruce Dickinson.

“Me hubiera gustado poder contribuir más. Después de un tiempo, eso me deprimió. Al final, ya no podía dar el 100 por ciento a Maiden y no fue justo para la banda, los fans ni para mí”, dijo Paul sobre su despido en una entrevista con Metal Hammer en 2022.

Paul se fue a liderar otras bandas: Battlezone y Killers, además de que dedicó un tiempo a su carrera en solitario.

En septiembre de este año, Paul lanzó The Book of the Beast, su primer álbum retrospectivo con sus mejores grabaciones desde su salida de Iron Maiden.

En 1990, Paul estuvo en prisión por agredir a su novia, fue acusado de delitos de drogas y armas de fuego, así que tuvo la prohibición de hacer giras en Estados Unidos durante un tiempo.