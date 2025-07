Monterrey vs Borussia Dortmund en Mundial de Clubes 2025: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido HOY?

Tras celebrar su aniversario número 80, los Rayados de Monterrey chocan con el Borussia Dortmund de la Bundesliga en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

Este duelo es decisivo: El ganador avanza a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre el partido Real Madrid vs. Juventus, un atractivo duelo digno de Champions League entre dos históricos.

Monterrey y Dortmund jamás se han enfrentado en juegos oficiales ni amistosos; los Rayados llegan con nada que perder como único representante de la Liga MX, con Apertura 2025 por iniciar, tras la eliminación del Pachuca en la jornada 3 del Mundial de Clubes, mientras que las ‘abejas’ están obligadas a ganar.

Germán Berterame hizo doblete en la victoria (4-0) contra Urawa que mandó a octavos de final a los Rayados de Monterrey (Foto: Mexsport).

Conoce todos los detalles a continuación de este vibrante partido: A qué hora y dónde es el partido, dónde ver en vivo desde México y cuáles son las posibles alineaciones del encuentro.

¿Cuándo y dónde se juega el partido Rayados de Monterrey vs. Borussia Dortmund?

El enfrentamiento entre Monterrey y Borussia Dortmund se llevará a cabo el martes 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, hogar de los Atlanta Falcons (NFL) y el Atlanta United (MLS).

El duelo de octavos de final del Mundial de Clubes 2025, comienza a las 7:00 pm (tiempo del centro de México) y se jugará a partido único en sede neutra, y con tiempos extras y penales en caso de empate.

Partido : Monterrey vs. Borussia Dortmund (octavos de final, Mundial de Clubes)

: Monterrey vs. Borussia Dortmund (octavos de final, Mundial de Clubes) Fecha : Martes 1 de junio de 2026

: Martes 1 de junio de 2026 Hora : 7:00 pm (tiempo de la Ciudad de México)

: 7:00 pm (tiempo de la Ciudad de México) Sede: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Sergio Ramos hizo el gol de los Rayados de Monterrey en el empate ante el Inter de Milán (Mexsport).

¿Dónde ver EN VIVO el Monterrey vs. Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes 2025?

Los aficionados podrán ver el Monterrey vs. Borussia Dortmund en vivo a través de DAZN, que transmite todos los juegos del Mundial de Clubes gratis, y mediante TUDN en sus diferentes plataformas:

TUDN : Transmisión en televisión de paga.

: Transmisión en televisión de paga. Canal 5 : Opción gratuita en televisión abierta.

: Opción gratuita en televisión abierta. DAZN : Servicio de streaming para ver el partido en directo, gratis y también con plan de suscripción.

: Servicio de streaming para ver el partido en directo, gratis y también con plan de suscripción. ViX Premium: Plataforma de streaming con plan de paga.

¿Cómo llegan Monterrey y Borussia Dortmund al partido?

Monterrey llega como el último representante de la Concacaf tras una sólida fase de grupos en un sector complejo: Empató 1-1 contra el Inter de Milán, 0-0 ante River Plate, y goleó 4-0 a Urawa Red Diamonds.

Su defensa se mostró ordenada permitiendo solo un gol encajado. Esto, gracias al liderazgo de Sergio Ramos y el gran trabajo de Esteban Andrada, quien no ha dado cabida al nuevo portero rayado, Santiago Mele.

Por su parte, Borussia Dortmund avanzó como líder de su grupo tras un empate 0-0 ante Fluminense, un sufrido 4-3 sobre Mamelodi Sundowns y un ajustado 1-0 ante Ulsan HD.

Su paso por el torneo ha sido discreto y por debajo de las expectativas aunque efectivo. Suma ocho victorias en sus últimos nueve partidos oficiales, con la novedad de Jobe Bellingham en sus filas.

En rueda de prensa, el técnico de Monterrey, Domènec Torrent, aseguró que el equipo mexicano pretende que “haya partido hasta el final” y advirtió que “será más complicado que los partidos anteriores” este partido.

El entrenador catalán advirtió que, pese a la poco brillante temporada del Dortmund, no se podrán relajar y advirtió a sus jugadores: “El que no me defienda, le tengo que cambiar al minuto 15”.

Rayados de Monterrey vs Borussia Dortmund: Posibles alineaciones para el partido

Es poco probable que croata Niko Kovac haga mayores ajustes ante los Rayados y sacará al campo lo mejor que tiene, con su línea de 3 centrales en el fondo, dos carrileros bien abiertos y la figura de Karim Adeyemi para generar la mayor cantidad de peligro.

Posible XI de Borussia Dortmund:

Gregor Kobel

Ramy Bensebaini

Waldemar Anton

Julian Ryerson

Daniel Svensson

Felix Nmecha

Pascal Gross

Yan Couto

Julian Brandt

Jobe Bellingham

Serhou Guirassy

Entrenador: Niko Kovac

Por su lado, Torrent y sus Rayados de Monterrey podrían plantear un partido especial y similar al que le plantaron al Inter de Milán, con una defensa y medio campo nutridos y a la espera del contragolpe; incluso, una formación ‘espejo’, con la duda del español Sergio Canales, quien no participó ante Urawa.

Posible XI de Monterrey: