¿América vs. Pachuca a puerta cerrada por berrinche? Faitelson acusa a alcalde de Benito Juárez; él responde

El periodista David Faitelson y el alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, discutieron por partido América vs. Pachuca a puerta cerrada.

El partido más esperado del fin de semana en la jornada 7 del Apertura 2025 en la Liga MX es el América vs. Pachuca, que se jugará a puerta cerrada por instrucciones de la alcaldía Benito Juárez. ¿El motivo? David Faitelson asegura, es desquitarse con las ‘Águilas’.

Hace unas horas, la alcaldía Benito Juárez, dirigida por Luis Mendoza, compartió un comunicado para anunciar que el encuentro entre las Águilas y Tuzos a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes será a puerta cerrada, es decir, sin aficionados.

Esto gracias a que, presuntamente, el equipo de seguridad del Club América abusó de sus facultades para cerrar calles y avenidas durante un partido de la Liga MX Femenil, afectando a vecinos del inmueble.

Sin embargo, el periodista deportivo David Faitelson asegura que la razón es una especie de ‘venganza’, después de que el club mexicano se negó a darle facilidades para ver el encuentro en vivo.

América vs. Pachuca se jugará a puerta cerrada por decisión de las autoridades de la Benito Juárez. (Mexsport / Club América / Club de Futbol Pachuca / Especial)

Alcaldía Benito Juárez determina que partido América vs. Pachuca se juega a puerta cerrada

A un día del esperado encuentro entre América y Pachuca en la séptima jornada de Liga MX, la alcaldía Benito Juárez emite un comunicado en el que explica que, gracias a una “extramilitación en sus facultades” de la seguridad del Club América, el partido será a puerta cerrada.

Gracias a las presuntas atribuciones que tomó el personal de seguridad, varios vecinos se vieron afectados, entre ellos una persona que requería atención médica.

“En tanto el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta”, asegura el comunicado.

David Faitelson acusa a Luis Mendoza, alcalde Benito Juárez, de cierre arbitrario

Minutos después de que se dio a conocer la decisión de la alcaldía, el polémico David Faitelson asegura en su perfil de X que la decisión detrás del encuentro a puerta cerrada era mero ‘berrinche’ del alcalde Luis Mendoza Acevedo.

“El protagónico Alcalde de Benito Juárez ha amenazado a la Liga MX y al América con cerrar el Estadio de la Ciudad de Los Deportes. En apariencia, el señor Luis Mendoza está molesto porque no le han dado más palcos y boletos para los juegos del América como local”, escribe el analista deportivo.

En otras publicaciones, sugiere a las Águilas del América cambiar de sede en lo que abre el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), pues el recinto en la Benito Juárez presuntamente no tiene las condiciones para juegos de primera división.

Además, reprocha que se tomara la decisión antes de mediar con el club de Emilio Azcárraga, pues no hubo derecho de réplica para verificar la situación.

“Lo increíble de todo este escándalo es que la Alcaldía Benito Juárez no tuvo tiempo de investigar y discutir con las partes involucradas en el cierre del Estadio de la Ciudad de los Deportes… Tenían prisa”.

Luis Mendoza responde a David Faitelson

En la primera publicación, donde Faitelson acusa un presunto abuso de poder, el alcalde Luis Mendoza Acevedo responde que no se trata de eso, solo busca que se cumplan las reglas en la alcaldía.

El partido de América vs. Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes se jugará a puerta cerrada. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

“Aquí el único que quiere ser protagonista es usted con sus mentiras. Le aclaro que no hay una sola amenaza ni petición de nada de las que señala, lo que sí hay es el cumplimiento de la normatividad. Punto. Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre por encima de cualquier interés particular”.

Además, acusa al comentarista David Faitelson de escribir a favor de una empresa y ‘vender’ su credibilidad, aunque no especifica para quién.

¿Alcalde de la Benito Juárez demandará a David Faitelson? Esto dijo

La tarde de este viernes, Mendoza Acevedo comparte un video en el que no solo refrenda las acciones sobre el partido de América y Pachuca, también dijo que no tolerará acusaciones sin fundamentos.

“A todos aquellos que a través de redes sociales han señalado un supuesto acto de corrupción. Quiero decirles de manera categórica que es completamente falso, y me reservo mi derecho a proceder legalmente ante tales actos de difamación”, aseguró el alcalde de la Benito Juárez.

En su mismo mensaje, señala una campaña de desprestigio en su contra, y asegura que no cederá ante intereses de equipos de futbol o televisoras, pues su prioridad es la seguridad de quienes viven en la alcaldía.

Liga MX y Estadio Banorte se pronuncian a favor del América

Aunque el Club América no emitió una postura oficial, su casa, el Estadio Banorte, sí lanza un breve comunicado en el que expresan su descontento por la decisión de las autoridades.

“Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes”, explica el comunicado.

Además, aclaran que el club no cuenta con equipo de seguridad y, en cambio, fueron policías de la CDMX quienes actuaron conforme el protocolo de la misma alcaldía.

“Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales”.

En cuanto a la Liga BBVA MX, que es la que rige la máxima categoría del futbol mexicano, apoya abiertamente al Club América, y pide a las autoridades que rectifiquen su decisión.

“La LIGA MX lamenta la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez consistente en que, sin juicio previo y sin escuchar a las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición (y) respalda totalmente la postura del Club América; espera que la Alcaldía rectifique su decisión”.