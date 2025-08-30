FGR apela libertad condicional de Julio César Chávez Jr.; considera la medida cautelar ilegal

Antes de ser puesto en libertad condicional, Julio César Chávez Jr. estaba recluido en el CEFERESO número 11 de Hermosillo. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash))

¡Otro problema para el boxeador! Luego de que Julio César Chávez Jr. fue vinculado por los delitos de crimen organizado y tráfico de armas, se le permitió llevar su proceso en libertad condicional, una medida que apeló la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR presentó la apelación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, debido a que consideran que dejar en libertad al hijo de Julio César Chávez es ilegal.

Julio César Chávez Jr. esta vinculado a proceso (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Lo anterior debido a que la Constitución prevé prisión preventiva de oficio para el delito de delincuencia organizada, del cual es acusado Julio César Chávez Jr. por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Información en desarrollo…