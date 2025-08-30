Jornada 9 de la Liga MX Femenil EN VIVO: ¿Quién juega HOY y dónde ver el Apertura 2025?

La Liga MX Femenil entra en su jornada 9, con interesantes partidos del Apertura 2025. (Fotoarte: El Financiero / Fotos: Mexsport / Equipos Liga MX Femenil / Shutterstock)

La jornada 9 se presenta como una de las más emocionantes de la temporada, con duelos que modifican por completo el panorama de la tabla general, que a la jornada 8 de la Liga MX Femenil 2025 tiene a unas claras favoritas.

Los equipos llegan a esta fecha con diferentes necesidades: algunos buscan mantenerse en la parte alta, mientras que otros intentan salir de la zona baja y no perder terreno en la lucha por la liguilla.

Entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre de 2025 viviremos la acción del futbol mexicano femenil en su máxima expresión.

Algunos de los duelos más atractivos son el Chivas vs. Tigres y el choque directo por la cima con el partido entre Pachuca y América, que definen mucho más que tres puntos.

Tras la jornada 8, América Femenil quedó como líder en la Liga MX Femenil. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

Calendario del Apertura 2025: ¿Qué partidos se juegan HOY en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil?

La jornada 9 promete intensidad y grandes historias en cada cancha. Si eres seguidor de la Liga MX Femenil, no pierdas detalle de los encuentros y mantente atento a las sorpresas que siempre entrega el torneo.

Tijuana vs. Necaxa

Fecha : 30 de agosto

: 30 de agosto Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Caliente

: Estadio Caliente Transmisión: ND

Las Xolas se aferran a su localía en el Estadio Caliente para seguir escalando posiciones. Necaxa atraviesa un torneo complicado, pero sabe que un triunfo fuera de casa significaría oxígeno puro para sus aspiraciones.

Partidos restantes en la Jornada 9 de la Liga MX en el Apertura 2025

La jornada 9 de la Liga MX Femenil ofrece 9 duelos de alto impacto que no solo entregan espectáculo, también definen posiciones clave rumbo a la liguilla. Tras los encuentros de hoy, restan 6:

Guadalajara vs. Tigres UANL

Fecha : 31 de agosto de 2025

: 31 de agosto de 2025 Horario : 11:07 horas (tiempo del centro de México)

: 11:07 horas (tiempo del centro de México) Estadio : Estadio Akron

: Estadio Akron Transmisión: ViX+

El partido más esperado del domingo enfrenta a Chivas contra Tigres en el Estadio Akron. La rivalidad entre ambos clubes siempre entrega duelos de alto nivel.

Guadalajara busca acercarse a los primeros lugares, mientras Tigres llega con la misión de confirmar su etiqueta de candidatas al título.

Puebla vs. Atlético de San Luis

Fecha : 31 de agosto de 2025

: 31 de agosto de 2025 Horario : 12:00 horas (tiempo del centro de México)

: 12:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Cuauhtémoc

: Estadio Cuauhtémoc Transmisión: ViX+

Puebla recibe a San Luis en un encuentro que marcará la diferencia en la zona baja de la tabla. Ambas escuadras ven en esta fecha la oportunidad de sumar puntos vitales en su lucha por salir de los últimos puestos.

Toluca vs. Querétaro

Fecha : 31 de agosto de 2025

: 31 de agosto de 2025 Horario : 16:00 horas (tiempo del centro de México)

: 16:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Nemesio Diez

: Estadio Nemesio Diez Transmisión: ViX+

Toluca y Querétaro protagonizan un choque equilibrado. Las Diablas intentan aprovechar su localía, mientras Gallos Blancos confía en sorprender y sumar unidades clave en su pelea por escalar posiciones.

Pachuca vs. América

Fecha : 31 de agosto de 2025

: 31 de agosto de 2025 Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Hidalgo

: Estadio Hidalgo Transmisión: ViX+

El duelo más atractivo de la jornada enfrenta a las Tuzas contra las Águilas. América Femenil llega como líder de la competencia tras su goleada ante Santos, mientras Pachuca se coloca como un rival directo en la lucha por los primeros lugares.

Atlas vs. Mazatlán

Fecha : 1 de septiembre de 2025

: 1 de septiembre de 2025 Horario : 18:00 horas (tiempo del centro de México)

: 18:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Jalisco

: Estadio Jalisco Transmisión: ViX+

Atlas recibe a Mazatlán en un duelo de equipos necesitados. Las Rojinegras buscan recuperar terreno tras un arranque irregular, mientras que Mazatlán aspira a dar un golpe de autoridad fuera de casa.

Santos Laguna vs. Pumas

Fecha : 1 de septiembre de 2025

: 1 de septiembre de 2025 Horario : 20:00 horas (tiempo del centro de México)

: 20:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio TSM Corona

: Estadio TSM Corona Transmisión: ViX+

La jornada cierra con el enfrentamiento entre Santos y Pumas. Las Guerreras buscan aprovechar la motivación que genera jugar en Torreón, mientras las universitarias pretenden sumar tres puntos que las mantengan en la pelea por la liguilla.

Resultados destacados de la jornada 9: Marcadores y goles

Desde que inició la jornada 9 el pasado 29 de agosto, los encuentros entre los equipos de la Liga MX Femenil regalaron momentos de emoción y tensión. Los resultados hasta el momento son:

Rayadas de Monterrey 1-1 FC Juárez

Rayadas y Bravas repartieron puntos en un duelo donde la segunda mitad del partido resultó más interesante y los goles se hicieron presentes. Liliana Mercado de Bravas abrió el marcador al minuto 56, pero Lucía García lo empató al 77′.

Cruz Azul 1-2 León

Cruz Azul necesitaba sumar para acercarse a los puestos de media tabla, lo cual no ocurrió, pues león mostró mejor estrategia y las cementeras cayeron en el complemento.

Trudi Carter abrió el marcador al minuto 56, mientras Luciana Riefkohl aumentó la ventaja al 63. Las locales metieron el gol con el que redujeron distancia al 72, con Aerial Chavarin, pero no les alcanzó para empatar.

Tabla general de la Liga MX Femenil 2025 en la jornada 9 HOY

El América Femenil lidera con 24 puntos, seguido de cerca por Rayadas con 21 unidades. Pachuca ocupa la tercera posición con 17 puntos.

En la parte baja aparecen Puebla y Mazatlán, equipos que necesitan sumar urgentemente para no quedar rezagados en la temporada. Hasta el momento, así va la tabla:

Tabla de goleo Liga MX Femenil 2025 HOY jornada 9

La tabla de goleo individual muestra una pelea muy cerrada, con tres jugadoras empatas a 9 goles: Charlyn Corral de Pachuca, Montserrat Saldívar del América y Aerial Chavarin, de ‘La Máquina’ del Cruz Azul.

Hasta ahora, la competencia por el título de goleo está tan apretada como la lucha por los primeros puestos en la tabla general.