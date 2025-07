Paso a paso para comprar boletos para el Mundial 2026: Fechas, página, fases y más

¿Listo para vivir toda la emoción del Mundial 2026? A menos de un año de que se realice el evento más importante de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se han dado más detalles sobre la venta de entradas.

Luego de Qatar en 2022, llegará un momento muy especial para los aficionados mexicanos, debido a que el Mundial 2026 comenzará en la Ciudad de México, con un partido el 11 de junio.

Por lo cual, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, llamó a todos los amantes del fútbol a prepararse para conseguir boletos, debido a que las entradas comenzarán a liberarse durante este septiembre.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Mundial 2026?

La FIFA compartió que la venta de boletos comenzará el 10 de septiembre de 2025, aunque en esta ocasión cambiarán un poco las ‘reglas del juego’, debido a que se comenzarán a liberar por fases.

Esta es una decisión que se tomó debido a la gran demanda de boletos que hay; de esta manera, la primera fase iniciará el miércoles 10 de septiembre y finalizarán hasta el domingo 19 de julio de 2026, día del partido final.

Registro para los boletos Mundial 2026: ¿En qué página se hace?

¡Ojo! Para poder ser parte de la venta de boletos en las diferentes fases, debes hacer un registro, debido a que la FIFA realizará un sorteo. Si corres con suerte y eres seleccionado, podrás acceder a la compra de boletos.

Para manifestar tu interés en adquirir entradas, debes registrarte en la página oficial de la FIFA. A continuación te dejamos todos los pasos que debes seguir para hacer tu inscripción:

Ingresa al sitio web https://www.fifa.com/es/tickets

Dentro debes seleccionar la opción “Me interesa” en el recuadro de boletos

Ingresa tu correo electrónico y haz el registro

Acepta los términos y condiciones.

Si no tienes FIFA ID, sigue estos pasos

Ingresa al sitio web https://www.fifa.com/es/tickets

Dentro debes seleccionar la opción “Me interesa” en el recuadro de boletos

Ingresa tu correo electrónico

Coloca el código que se te envió a tu e-mail.

Llena los datos que se te piden (nombre completo, país, género y fecha de nacimiento)

Haz tu registro

Acepta los términos y condiciones.

La primera fase de boletos para el Mundial de Futbol 2026 sale a la venta en septiembre de 2025. (Foto: Especial El Finaciero).

Ten en cuenta que haber hecho tu registro no te garantiza que puedas acceder a la compra de las entradas, ya que todas estas solicitudes pasan por un sorteo y solo los más afortunados se pueden formar por un boleto.

El registro, únicamente asegura que recibas toda la información sobre la venta de entradas, los próximos pasos a seguir y que se te notifique si fuiste elegido para comprar en la primera fase.

¿Cómo saber si te seleccionaron?

Los afortunados recibirán un aviso mediante su correo electrónico, por lo que te recomendamos estar pendiente de él cuando se acerque la fecha de la primera fase del Mundial 2026. Estos son los pasos a seguir:

Revisa tu correo electrónico

Si fuiste seleccionado, accede a tu cuenta

Completa la compra. Solo tienes 15 minutos.

Puedes pagar con Visa, el método de pago preferido y socio oficial de FIFA.

Se te avisará por correo electrónico si fuiste seleccionado para ser parte de la venta de la primera fase de boletos. (Foto: Especial El Financiero) (FIFA)

Si no fuiste elegido, no te angusties, el 10 de septiembre inicia la fase 1, pero habrá muchas más, por lo que aún tienes posibilidad de conseguir boletos para los partidos del Mundial 2026.

“Las fases podrán variar en cuanto a los procesos de compra, los métodos de pago y los tipos de entradas. En los próximos meses se publicará información sobre cada fase”, explica la FIFA en un comunicado.

¿Cómo asegurar entradas para el Mundial 2026? Así funciona el ‘Right to Buy’

Si no quieres pasar por la incertidumbre de ser o no ser seleccionado, entonces tienes la opción de comprar un Right to Buy (RTB) antes. La Asociación del Fútbol explica que este es un activo digital que te da acceso directo a la venta de entradas para diferentes partidos, entre ellos los de la Copa Mundial 2026.

“Las entradas para el Mundial se asignan tradicionalmente mediante un sistema de lotería (...) Este proceso puede ser muy impredecible y deja a muchos aficionados con las manos vacías. En cambio, las RTB ofrecen una ventaja única al permitir a los aficionados comprar entradas directamente a través de FIFA Collect”, indica.

El 'Rgith to Buy' te asegura la posibilidad de acceder a un boleto. (Foto: Archivo)

El RTB se puede comprar directamente en el Marketplace de FIFA Collect en línea y tiene precios que van de los 300 dólares (seis mil pesos) hasta los tres mil dólares (60 mil pesos), los más costosos son los que permiten comprar boletos para el juego inaugural, de acuerdo con información de ESPN.

Ten en cuenta que estos precios no incluyen el costo de la entrada, debido a que únicamente te dan la oportunidad de comprar una, por lo que a este costo deberás sumar el precio del boleto del Mundial 2026.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026 y en qué página comprarlos?

Aunque las entradas convencionales aún no se liberan y se desconoce el precio que tendrán, ya se están a la venta los paquetes hospitality. Estos incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más. Los precios en México de estos y lo que incluye cada uno de ellos es lo siguiente:

Paquete: Single Match (32,980 pesos por persona)

Acceso a un solo partido (fase de grupos o dieciseisavos)

Cualquier partido de un país no anfitrión (no Canadá, México ni Estados Unidos)

Opciones de hospitality: pitchside lounge, vip, trophy lounge, champions club, FIFA pavilion

Paquete: Venue Series ( 139 mil 980 pesos por persona)

Entre 4 a 9 partidos, dependiendo del estadio

Días y rondas de partido son seleccionables

Opciones de hospitality: pitchside lounge, vip, trophy lounge, champions club, FIFA pavilion

Los boletos hospitality para el Mundial 2026 ya están a la venta. (Foto: Captura de pantalla)

Paquete: Follow My Team (138 mil 950 pesos por persona)

Los 3 partidos de fase de grupos y 1 de dieciseisavos de final de una selección

Días y sedes seleccionables

No disponible para las selecciones de países anfitriones (Canadá, México, Estados Unidos)

Opción de hospitality: FIFA pavilion

Todos los boletos y paquetes se venderán exclusivamente en las páginas oficiales de la FIFA, las cuales son: https://www.fifa.com/es/tickets, https://fifaworldcup26.hospitality.fifa.com/mx/es (para los hospitality) y https://collect.fifa.com/ (para el Right to Buy).