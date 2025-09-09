¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026? Guía paso a paso de la primera preventa

¡Que no te lo cuenten! Arranca la preventa del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, fifa.com).

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los aficionados al futbol tienen en la mira el arranque de la primera fase de venta de boletos para el Mundial.

El torneo más grande de la historia reunirá a 48 selecciones y 104 partidos en México, Estados Unidos y Canadá, y asegurar un lugar en las tribunas de la Copa del Mundo podría ser un reto, especialmente en partidos muy demandados.

A continuación, te contamos cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en la primera fase de la preventa de entradas y otros detalles que te pueden interesar para no quedar fuera.

¿Cómo comprar boletos en la primera preventa para el Mundial 2026?

Antes de continuar, debes saber que la primera preventa de boletos para el Mundial de 2026 es exclusiva para clientes con tarjetas Visa. Sin embargo, más adelante te contamos sobre más fechas para interesados.

La primera fase de preventa se trata de un sorteo, en donde tarjetahabientes Visa tendrán desde el 10 de septiembre a las 9:00 am (tiempo del centro de México) y hasta el 19 de septiembre a la misma hora para registrar su interés.

Una vez con esto claro, deberás seguir en este periodo de tiempo y con tarjeta en mano los siguientes pasos:

Regístrate con tu FIFA ID en FIFA.com/boletos. Ingresa los datos de tu tarjeta Visa. Participa en el sorteo. Si resultas seleccionado, recibirás un correo a partir del 29 de septiembre con la fecha y hora asignadas para comprar tus boletos. Únicamente podrás comprar hasta 4 boletos por partido en el tiempo asignado. Importante: En caso de ser seleccionado en el sorteo no garantiza disponibilidad de boletos en el horario asignado.

¿Cuáles serán las otras fechas de la venta de boletos?

La venta de boletos para el Mundial de 2026 se dividirá en fases y funcionará mediante sorteos. Estas son las fechas confirmadas:

Primera fase (10 al 19 de septiembre de 2025): Sorteo preferente exclusivo para tarjetahabientes Visa.

Sorteo preferente exclusivo para tarjetahabientes Visa. Notificación (29 de septiembre de 2025): La FIFA avisará a los seleccionados la fecha y hora exactas en que podrán comprar sus boletos a partir del 1 de octubre.

La FIFA avisará a los seleccionados la fecha y hora exactas en que podrán comprar sus boletos a partir del 1 de octubre. Segunda fase (27 al 31 de octubre de 2025): Sorteo por selección aleatoria. Los resultados se comunicarán en noviembre y diciembre.

Sorteo por selección aleatoria. Los resultados se comunicarán en noviembre y diciembre. Tercera fase (diciembre de 2025): Tras el sorteo final del Mundial, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos.

Tras el sorteo final del Mundial, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos. Fase final (2026, cercana al torneo): Venta por orden de llegada para boletos restantes.

Precios de los boletos del Mundial 2026

La FIFA ya dio a conocer un rango de costos estimados. Sin embargo, estos podrían variar, ya que utilizarán ajustes mediante precios dinámicos y que se verán afectados por la demanda:

Fase de grupos: desde 60 USD (aprox. 1,120 pesos mexicanos).

desde (aprox. 1,120 pesos mexicanos). Final (mejores ubicaciones): hasta 6,730 USD (aprox. 125,500 pesos mexicanos).

¿Cuáles son los tipos de boletos disponibles para el Mundial de 2026?

Boletos individuales: Para partidos específicos.

Para partidos específicos. Boletos por sede: Para todos los encuentros en un estadio determinado.

Para todos los encuentros en un estadio determinado. Boletos por equipo: Para seguir a una selección durante una parte del torneo.

Para seguir a una selección durante una parte del torneo. Paquetes de hospitalidad VIP: desde los 5,300 USD hasta más de 73,000 USD, dependiendo de los servicios y experiencias incluidos.

Además, dieron a conocer que se habilitará la plataforma oficial de reventa para garantizar seguridad a los aficionados a la hora de comprar boletos en una segunda instancia.

Consejos para asegurar tus boletos

¿Quieres formar parte de alguna de las fases de venta de boletos para el Mundial de 2026? Te compartimos algunos consejos que pueden ser de gran utilidad: