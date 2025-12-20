Pablo Lemus asegura que Guadalajara tiene los mejores partidos del Mundial 2026: ‘Jalisco es su chiqueado’

Pablo Lemus asegura que Jalisco es la mejor sede del Mundial 2026 en la fase de grupos.

Aunque la Ciudad de México tiene el partido inaugural del Mundial 2026, Jalisco cuenta con los mejores partidos de la fase de grupos. O al menos eso asegura Pablo Lemus, quien reveló una charla con Mikel Arriola, quien piensa lo mismo.

Con la cuenta regresiva lista, el próximo mundial de futbol en el que México, Estados Unidos y Canadá son coanfitriones, la fase de grupos se juega del 11 al 27 de junio, y de estos encuentros, 10 serán en nuestro país.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco asegura que Mikel Arriola le dijo personalmente que, de las tres sedes, los encuentros que se jugarán en el Estadio Guadalajara (Akron) son los mejores no solo del país, sino de toda la primera fase.

Mundial 2026: ¿Por qué dice Pablo Lemus que los mejores partidos son en Guadalajara?

En un encuentro con medios de comunicación, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, aseguró que, tras el sorteo del Mundial 2026, sostuvo una conversación con Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En Guadalajara, se jugarán 4 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Imagen generada mediante IA Gemini).

“Me dijo: ‘Gobernador, Guadalajara va a ser la mejor sede con los mejores partidos de toda la primera fase del Mundial, considerando México, Estados Unidos y Canadá”, expresó Lemus a los medios presentes.

Incluso, Arriola le preguntó a modo de broma qué hizo para conseguir partidos como esos, incluido el de México vs. República de Corea del próximo 18 de junio.

“‘Dime cómo le rezas a Dios, qué es lo que haces para que te haya tocado esto’ (le preguntó Mikel). Por eso digo que Dios nos quiere a todos, pero Jalisco es su chiqueado”, aseguró el gobernador.

Pablo Lemus ‘se deshace’ en halagos a Corea

Para explicar el peso de los encuentros que albergará Guadalajara en el Mundial 2026, Pablo Lemus explicó la importancia de República de Corea, que se enfrentará a un rival europeo a definir entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

“Corea, que es un país increíble, es capital de la ciencia, la tecnología, entonces estamos muy animados”, comparte el gobernador jalisciense, feliz de que dos de sus partidos sean en la casa de las Chivas del Guadalajara.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Jalisco?

La fase de grupos del Mundial 2026 se juega del 11 al 27 de junio, y en esta etapa, el Estadio Guadalajara albergará cuatro encuentros: dos del grupo A (donde está México), uno del grupo H y uno del grupo K.

En ambos encuentros del grupo A, República de Corea es uno de los protagonistas; los otros dos son México (el anfitrión) y una selección europea que se definirá en los próximos meses del repechaje de la UEFA.

Los partidos de Guadalajara para la fase de grupos, que además representan los únicos que se jugarán en la capital de Jalisco durante toda la Copa del Mundo de la FIFA 2026, son:

11 de junio: Corea del Sur vs. Playoff UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda), 22:00 horas - Grupo A

(Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda), 22:00 horas - Grupo A 18 de junio: México vs. Corea del Sur , 21:00 horas - Grupo A

, 21:00 horas - Grupo A 23 de junio: Colombia vs. Playoff CAF (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), 22:00 horas - Grupo K

(República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), 22:00 horas - Grupo K 26 de junio: Uruguay vs. España, 20:00 horas - Grupo H.