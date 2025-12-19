‘Estamos en problemas’: Esposa de Greg Biffle, expiloto de NASCAR, envió un mensaje antes del accidente

Además de Greg Biffle, Cristina y sus dos hijos, fallecieron tres personas más en el accidente aéreo. (Foto: EFE/ Shutterstock)

Luego de que se dio a conocer que Greg Biffle, el expiloto de la NASCAR, iba a bordo de la avioneta privada que se estrelló en Carolina del Norte, la familia de Cristina Grossu, esposa del deportista quien iba en el jet, brindó detalles al respecto.

El accidente aéreo ocurrió durante el jueves, cuando la avioneta tipo Cessna C550 con capacidad para siete personas, se estrelló mientras realizaba un aterrizaje en el Aeropuerto Regional de Statesville.

La NASCAR explicó mediante un comunicado que abordo del jet privado no solo viajaban Greg Biffle y Cristina Grossu, también estaban sus dos hijos: Ryder y Emma; así como tres personas más. Todos perdieron la vida.

¿Qué decía el último mensaje que envió la esposa de Greg Biffle?

Cathy Grossu, quien es la madre de Cristina, compartió en entrevista con la revista People que la familia había subido a la avioneta, debido a que estaban haciendo un ‘viaje de cumpleaños’ a Florida.

“Era un viaje de cumpleaños... fue un momento tan divertido para la familia y ver el horrible final es tan difícil de soportar. No puedo creer que se hayan ido”, comentó Cathy, quien explicó que un día antes del accidente estuvo conversando con su hija.

Cristina le había pedido ir a recoger las cartas escritas a Santa Claus que ella enviaba con su propio dinero a familias de escasos recursos, con el objetivo de brindarles alegría en las fechas decembrinas.

“Me dijo: ‘Mamá, ¿puedes ir a recoger las últimas 17 cartas que están en Staples? Quiero enviarlas por correo antes de subir al avión mañana’”, comentó Cathy, quien explicó que cuando se las dio, Cristina las colocó en sobres.

El expiloto de NASCAR Greg Biffle y su familia murieron (Foto: Shutterstock).

“Terminó las cartas para enviárselas a esas últimas 17 familias para darles alegría. Eso sería lo último que habría hecho”, compartió. Aunque ella no recuerda cuáles fueron las últimas palabras que le dijo, explicó que su hija le envió un último mensaje desde el avión.

“Me envió un mensaje desde el avión diciendo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo. Estamos devastados. Con el corazón roto”, dijo para la publicación, en donde agregó que tuvo la oportunidad de abrazar a Cristina antes de que se fuera.

En un comunicado compartido en redes sociales por el periodista Bob Pockrass, la familia de Greg Biffle recordó al expiloto y a Cristina como filántropos, quienes centraban sus vidas en sus dos hijos.

“Craig Wadsworth era querido por muchos en la comunidad de NASCAR y será extrañado por aquellos que lo conocieron. Cada uno de ellos significaba todo para nosotros, y su ausencia deja un vacío inconmensurable en nuestras vidas”, indicaron.

¿Cómo fue el accidente de Greg Biffle, expiloto de la NASCAR?

El avión Cessna C550 se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:15 de la mañana (tiempo local). Tras el impacto, la aeronave se prendió en una enorme bola de fuego.

Imágenes del momento, muestran al jet privado cubierto de llamas y de él se desprendió una columna de humo negro. Tras el accidente los equipos de emergencia se trasladaron de inmediato a la zona.

Jet privado se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville. (Foto: captura de pantalla)

Según FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville en la noche. Por ahora las causas del accidente, que cobró la vida de 7 personas, están bajo investigación.

Como piloto de la NASCAR, Greg Biffle tuvo una trayectoria de 15 años, a lo largo de los cuales ganó 19 carreras y tuvo 515 participaciones. Una de las más recordadas fue en la Xfinity Series (2002) y la Craftsman Truck Series (2000), en las cuales se coronó como campeón.