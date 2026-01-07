¿Festejar o dinero extra? Morena propone iniciativa para descansar o recibir pago doble en tu cumpleaños

Esta iniciativa de Morena se suma a otras propuestas en discusión para ampliar los días de descanso de los trabajadores en México, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la adición de más días oficiales al calendario. [Fotografía. Shutterstock]

¿Te imaginas no trabajar el día de tu cumpleaños o, si lo haces, cobrar doble? Ese sueño puede hacerse realidad en México. Morena presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de reconocer el cumpleaños de los trabajadores como un derecho laboral.

El proyecto fue presentado por el diputado Armando Corona Arvizu, quien meses atrás impulsó la denominada ‘Ley ‘Antistickers’. La iniciativa del legislador morenista plantea otorgar un día de descanso con goce de salario o pagar doble la jornada a quien decida laborar.

La propuesta busca adicionar el artículo 74 Bis a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que el cumpleaños deje de ser una fecha que dependa de la voluntad del empleador o del uso de días de vacaciones. El planteamiento establece que cada trabajador pueda decidir cómo disponer de ese día, sin perder ingresos.

¿En qué consiste la iniciativa presentada por Armando Corona Arvizu?

El proyecto de decreto plantea reconocer el cumpleaños como un derecho laboral individual. Para ello, propone incorporar un nuevo artículo a la Ley Federal del Trabajo que otorgue a las personas trabajadoras la posibilidad de descansar o recibir una compensación económica adicional.

El objetivo de esta reforma es atender una realidad laboral en México en la que gran parte del tiempo de los trabajadores se destina a las labores y a los traslados, lo que reduce los espacios para el descanso y la convivencia familiar. En ese contexto, el cumpleaños se plantea como una fecha personal relevante que actualmente no cuenta con protección legal.

La iniciativa establece que el trabajador deberá informar con al menos 15 días hábiles de anticipación su decisión de descansar el día de su cumpleaños o de laborar con pago doble.

Hasta el momento, la propuesta de Armando Corona Arvizu no detalla cuáles serían las sanciones aplicables en caso de que el empleador niegue este beneficio al trabajo.

¿Por qué se propone reconocer el cumpleaños como un derecho laboral?

En la exposición de motivos, el diputado Armando Corona Arvizu argumenta que México registra una de las jornadas laborales más extensas entre los países miembros de la OCDE. A ello se suman los largos tiempos de traslado en las principales zonas metropolitanas.

El documento señala que esta combinación reduce el tiempo disponible para el descanso, la convivencia familiar y el cuidado de la salud física y mental. Bajo este contexto, el cumpleaños se plantea como una oportunidad mínima para el descanso personal sin afectar el ingreso del trabajador.

Esta iniciativa se suma a otras propuestas en discusión para ampliar los días de descanso de los trabajadores en México, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la adición de más días oficiales al calendario, entre ellos el día de la Virgen de Guadalupe, impulsada por el diputado priista Rubén Moreira.

El proyecto de Armando Corona Arvizu fue presentado en la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente de análisis en comisiones. Para entrar en vigor, deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación.