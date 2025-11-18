¿Adiós impuestos a bonos de puntualidad y días feriados? Esto propone Morena

Morena propuso eliminar el ISR a prestaciones laborales como la prima de antigüedad y el bono de puntualidad.

¿Los bonos de puntualidad y las primas de antigüedad no te llegan completos? Morena lanzó una iniciativa para que eliminen el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de estas prestaciones laborales.

La diputada de la 4T, Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, lanzó la iniciativa con la que se fortalecería el poder adquisitivo de los mexicanos, además de que protegería el ingreso ante la inflación y garantizaría una distribución más equitativa de la riqueza.

La propuesta ocurre a la par de las polémicas sobre el cobro de ISR al aguinaldo, así como la demora en la discusión de la jornada laboral de 40 horas y el incremento al salario mínimo para 2026.

¿En qué consiste la eliminación del ISR a prestaciones laborales?

La iniciativa de Morena propone añadir una fracción III Bis al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mismo que habla sobre los ingresos sobre los que no se cobran impuestos, como indemnizaciones, pensiones o prestaciones para trabajadores que reciben el salario mínimo.

Con la reforma se añadiría un Bis a la fracción III, que habla sobre que no se cobra ISR por indemnizaciones por riesgos de trabajo y enfermedades.

En caso de que se apruebe la reforma, la fracción III Bis dirá lo siguiente:

“Las remuneraciones correspondientes a los conceptos del Día del Trabajo, estímulos por puntualidad y asistencia y prima de antigüedad, siempre que su otorgamiento se encuentre previsto de manera general para los trabajadores de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos-ley, y en la medida que no excedan los montos y condiciones establecidos en dichos ordenamientos.”

¿Cuáles son los beneficios de eliminar el ISR a prestaciones como primas de antigüedad y bonos de puntualidad?

Morena señala que, con la reforma para eliminar el ISR a prestaciones laborales como el bono de puntualidad y la prima de antigüedad habría un avance "en la construcción de un sistema tributario más justo y equitativo“.

Además, toca el tema de la recaudación de impuestos, mismo por el que se ha polemizado la aumento al Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos, ya que asegura que "el verdadero objeto del impuesto debe ser la riqueza neta y no aquellos ingresos destinados a garantizar la subsistencia digna de los trabajadores“.

Finalmente, establece que hay un triple beneficio con la eliminación del ISR:

Para los trabajadores sería un aumento de su ingreso para enfrentar mejor las presiones inflacionarias y mejorar su calidad de vida.

En el caso de la economía nacional, la medida se convierte en un estímulo del consumo popular, mismo que “dinamizará el mercado interno”.

Para el sistema fiscal representaría un paso hacia una mayor equidad tributaria, donde los contribuyentes "perciben una correspondencia clara entre sus obligaciones y los beneficios recibidos“.

¿Te pagarán más por trabajar en días feriados? Esto dice la eliminación del ISR propuesta por Morena

De acuerdo con la propuesta de Morena, se eliminaría el ISR a ciertas prestaciones, mismas en las que incluyó el concepto del Día del Trabajo, mismo que es de descanso obligatorio, y si lo trabajas, te deben pagar el triple.

Si te toca trabajar el 1 de mayo, fecha en la que cae el Día del Trabajo, no te cobrarían el ISR al momento de pagarte el triple; sin embargo, la iniciativa no contempla otros días feriados del año.

Es posible que, a medida que se discuta el tema en la Cámara de Diputados y el Senado, se delineen estos aspectos.