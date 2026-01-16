¿Rebelión en la SEP?

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP y autor de los polémicos libros de texto gratuitos, cumplió su amago y este viernes celebrará en Guerrero la primera asamblea para organizar los comités en defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus libros de texto, en clara rebelión a Mario Delgado, secretario de Educación, que ya comenzó a evaluar la utilidad de los materiales. Veremos qué tanto éxito tiene un llamado así en territorio de la CNTE, porque el magisterio disidente no tiene una buena opinión de Arriaga.

Reforma electoral de pasillo

Al menos hasta ayer, los legisladores del PVEM no se habían reunido para definir alguna postura en torno a lo que se perfila de reforma electoral, como se especuló en redes sociales durante gran parte del día. Eso sí, lo que no apoyarán es algo que no fortalezca la competencia, advirtió el senador Luis Armando Melgar. Lo que sí es un hecho es que los legisladores verdes, como los del PT, ya andan muy moviditos con este tema. Esperemos a la propuesta oficial para ver quién salta primero.

Exigen títulos universitarios

Egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez protestaron ayer en Palacio Nacional para exigir que les entreguen los títulos profesionales que validen sus estudios, los cuales tienen hasta tres años de retraso. Aunque la ‘4T’ promovió estas universidades como una opción para que los jóvenes accedan a educación superior y así mejoren su vida, lo cierto es que ‘papelito habla’ y sin el título las opciones para encontrar mejores empleos desaparecen.

¿Vendrá el papa?

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó ayer su confianza en que el papa León XIV visite México este mismo año. Ante esa expectativa, la inquilina de Palacio Nacional instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a buscar al nuncio apostólico, Joseph Spiteri, para investigar sobre la fecha en la que se podría concretar la visita. Cabe recordar que el 12 de diciembre pasado, Sheinbaum reiteró al sumo pontífice, vía telefónica, la invitación para que visite nuestro país.

Periodistas intimidados

A pocos días de haber sido asesinado el periodista Carlos Castro en el norte de Veracruz, al menos 25 comunicadores de la zona de Poza Rica han pedido apoyo o medidas de protección debido a situaciones de riesgo que se han presentado, de acuerdo con la Comisión de Atención y Protección a Periodistas. Durante un encuentro con funcionarios de dicha comisión, entre ellos el secretario ejecutivo Tulio Moreno Alvarado, se expuso que de manera constante y persistente, quienes se dedican a la comunicación enfrentan amenazas y actos de intimidación.

Sembrando dudas

El gobierno de Estados Unidos no deja de hacer campaña contra los médicos cubanos, pues mediante su embajada en Guatemala recordó que no sólo es una modalidad de “trata de personas”, sino que hay informes que indican que no tienen la capacitación suficiente para dar tratamiento a los pacientes. Ya saben, por si ese gobierno busca copiarle a México el programa de intercambio, como ya ha hecho con otros, como Sembrando Vida.