UNAM escala posiciones en el ranking mundial 2026: ¿Cuáles son las áreas mejor evaluadas?

Con los resultados de este nuevo ranking, la UNAM escala posiciones entre universidades de Brasil y Chile.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó a nivel mundial en áreas como Derecho, Ciencias de la Vida, Artes y Humanidades, según el estudio World University Rankings by Subject 2026, publicado por el Times Higher Education

De esta forma se consolidó como la institución líder del país y como una de mayor prestigio a nivel internacional.

“El análisis comparativo del ranking revela que, de las 11 áreas temáticas evaluadas, ascendió en cinco de ellas, mientras que en las seis restantes mantuvo la sólida ubicación obtenida el año anterior”, detalla el comunicado.

En Derecho, la UNAM pasó del rango 201-250 y se posicionó en el bloque de 101-125, mientras que en Artes y Humanidades destacó del 176-200 al 101-125, en 2026.

UNAM destaca en liderazgo con universidades de Brasil y Chile

Con dichas posiciones, la UNAM comparte el liderazgo con las mejores universidades de Brasil y Chile.

Otras áreas como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología se mantuvieron en las mismas posiciones, por lo que se mantiene la consistencia de sus programas académicos.

El ranking mencionado utiliza 18 indicadores agrupados en: calidad de la enseñanza, excelencia en la investigación, transferencia de conocimiento a la industria y perspectiva internacional.

“Bajo esta evaluación, la UNAM sobresale no solo por su escala institucional y diversidad disciplinaria, sino por una estructura académica que garantiza a miles de jóvenes el acceso a una formación pública y de calidad”, agrega el comunicado.

Esto sabemos sobre el proceso para entrar a una licenciatura de la UNAM

Si después de saber sobre dichos resultados, aumentaron tus ansias por estudiar en la Máxima Casa de Estudios, toma en cuenta que es necesario hacer el examen de la UNAM 2026 para nivel licenciatura.

La inscripción es en línea y está abierta para presentar la prueba desde el viernes 23 de enero y con fecha límite a las 16:00 horas de martes 3 de febrero.

Solo es necesario tener a la mano los siguientes datos y documentos:

Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela donde estudiaste la prepa.

Acta de nacimiento.

CURP y Número de Seguridad Social (NSS).

La misma página de la UNAM ofrece un instructivo para el registro al examen de admisión.

Sin embargo, antes es recomendable consultar la convocatoria para conocer fechas clave y cómo es el paso a paso para la inscripción al examen de ingreso a la UNAM.