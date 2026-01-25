Examen de la UNAM 2026 para nivel licenciatura: ¿Cómo hacer el registro en internet paso a paso?

La UNAM presentó un instructivo para que sigas paso a paso cada parte del proceso para el examen de ingreso a la licenciatura.

¡Alista tus documentos! El registro para el examen de la UNAM a nivel licenciatura 2026 ya abrió, y dio a conocer que ciertos aspirantes podrán presentar la prueba en línea y con el apoyo de una inteligencia artificial.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió el registro para el examen de admisión desde el viernes 23 de enero, y tienes hasta las 16:00 horas del 3 de febrero para llenar la documentación necesaria y así participar por un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

Además de registrarte al examen de la UNAM, en estos días tienes que hacer el pago correspondiente y acudir a la cita para la toma de fotografía, así que mantente atento a las fechas clave y los documentos que debes tener a la mano para completar la primera etapa del proceso.

¿Cómo registrarte correctamente al examen de la UNAM 2026?

Si estás por comenzar tu registro para el examen de la UNAM, lo primero que debes tener en cuenta son los documentos que debes tener a la mano:

Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre completo de la institución donde cursaste el bachillerato, que normalmente se encuentra en tu certificado de estudios.

Acta de nacimiento .

. Clave Única del Registro de Población ( CURP ).

). Número de Seguridad Social (NSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una vez que cuentes con esta documentación, entra a la página de la convocatoria de la UNAM para el examen de ingreso en este enlace y sigue estos pasos:

Selecciona la opción ‘ingreso a licenciatura’. Da clic en Concurso Licenciatura 2026. La página te abrirá nueve recuadros, desde la convocatoria hasta el instructivo. Tú deberás ir a la última opción, llamada ‘Sitio del Aspirante’ y darás clic en ‘crear cuenta’. Crea tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña. Llena el captcha en el que se pide que confirmes que no eres un robot. Selecciona la opción ‘registrarme’. Una vez que hayas concluido esa etapa del registro, la UNAM te mandará un correo para que verifiques que la información es correcta. Da clic en el botón verde que dice ‘verificar’ o en la URL que viene debajo. Nuevamente se abrirá la página de la UNAM en la que se confirma la activación de la cuenta. Ingresa nuevamente a la cuenta con tu correo electrónico y contraseña. Llena los datos solicitados, desde el tipo de ingreso, la CURP, datos personales y posteriormente la licenciatura a la que desees ingresar. Podrás guardar toda la información en cada paso, a fin de que termines el proceso en línea sin perder datos importantes.

La UNAM ofrece un instructivo para registrarte al examen de admisión, además de que aquí puedes consultar la convocatoria, con otras fechas y registros importantes.