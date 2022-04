Estudiantes del CIDE van a Palacio Nacional y piden a AMLO destitución de Romero Tellaeche

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se manifestaron en Palacio Nacional con el objetivo de entregar a Andrés Manuel López Obrador los resultados de la consulta de revocación que llevaron a cabo para evaluar si el actual director José Romero Tellaeche sigue al frente de la institución.

La mayoría de las y los estudiantes votaron por su salida, por lo que se le pide a López Obrador la destitución inmediata de Romero Tellaeche.

Otra demanda de la comunidad escolar es que se reponga la convocatoria de selección de director del CIDE.

Durante el acto de protesta se leyó un comunicado, donde señalaron que el ejercicio de consulta de revocación tuvo como resultado:

94.3 por ciento de los votantes quieren revocar el nombramiento de Romero Tellaeche como director.

5.7 por ciento quieren que el director continúe.

La principal razón por la que la comunidad quiere la revocación de mandato del actual director es que el comportamiento de este es autoritario y despótico.

Estudiantes del CIDE bloquean la México-Toluca

En enero pasado profesores y estudiantes del CIDE bloquearon ambos sentidos de la carretera federal México-Toluca, a la altura del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en los límites de las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

El bloqueo comenzó alrededor de las 9:15 horas de este lunes en el sentido que va hacia la Ciudad de México; sin embargo, luego de unos minutos, los manifestantes bloquearon la circulación vehicular en el otro sentido.

Con gritos como “se ve, se siente, el CIDE está presente”, “más ciencia, menos obediencia” y “autonomía universitaria” los estudiantes del CIDE explicaron que el bloqueo se debe a la falta voluntad del Conacyt de escuchar sus demandas sobre el futuro de la institución.

El mismo día María Elena Álvarez-Buylla, titular de Conacyt, convocó a una reunión del Consejo de Socios para modificar los estatutos del CIDE y validar la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general.

Durante el bloqueo, la académica Catherine Andrews señaló que se busca “pisotear” la normatividad que rige al CIDE.

“Estamos ante atropellamientos a los estatutos del CIDE, la asamblea de profesores pide encarecidamente al doctor Romero y a la doctora Álvarez Buylla que dejen de atropellar nuestros estatutos, que regresemos a la legalidad y pues ustedes verán las instalaciones del CIDE están cerradas, no hay motivo para su cierre, el único motivo es porque el doctor Romero no quiere y no puede enfrentar a la posición de la comunidad que es unánime”, comentó.