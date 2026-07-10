El potencial del top ten

México ha vuelto a consolidarse dentro de los primeros diez receptores mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED), según el Informe Mundial de Inversión 2026 de la UNCTAD: 41 mil millones de dólares en 2025 frente a los 38 mil millones de 2024, escalando del lugar once al décimo. Este dato, más allá de la narrativa oficial, es un potente testimonio de la persistencia, el empuje y la confianza de los empresarios que operan en nuestro país. Conviene mirarlo con atención para potenciarlo.

Primero, destaca la sólida apuesta de la iniciativa privada local e internacional ya establecida. La UNCTAD es explícita: el crecimiento provino sobre todo de la reinversión de utilidades. Esto no es un proceso automático: es una decisión estratégica de los empresarios que, día con día, eligen reinvertir su capital en suelo mexicano, manteniendo su voto de confianza en el talento y la infraestructura del país. Si bien los flujos para nuevos proyectos sumaron 24 mil millones de dólares, el arraigo del capital existente demuestra que el empresariado es el verdadero motor que sostiene y defiende nuestra estabilidad económica.

Segundo, es necesario valorar el liderazgo de México en el contexto regional. Junto con Brasil, captamos dos tercios de toda la IED orientada a América Latina. Este protagonismo no debe minimizarse: confirma que, ante los ojos del capital internacional, el ecosistema empresarial mexicano sigue siendo el referente más competitivo, atractivo y confiable de la región para anclar proyectos de gran envergadura.

Tercero, y quizás más relevante: el informe señala la cautela de los inversionistas ante la evolución de las reglas del juego —incluyendo las reformas internas y la próxima revisión del T-MEC—. Lejos de ser un freno definitivo, esta pausa es una ventana de oportunidad. Los empresarios no se retiran, sino que están a la expectativa, listos para desplegar su potencial en cuanto se definan los marcos normativos. El mensaje de fondo es de una enorme expectativa positiva: el capital está listo para acelerar en cuanto se disipe la niebla institucional.

Cuarto, hay que reconocer la visión de futuro de la inversión privada, que ha encontrado un dinamismo extraordinario en sectores de vanguardia tecnológica. El avance se explica por la audaz apuesta empresarial en centros de datos ligados a inteligencia artificial, semiconductores y energía. Aunque la manufactura tradicional y las renovables muestran una pausa natural de transición, el empresariado mexicano ya está construyendo el puente hacia la economía del futuro y liderando la sofisticación de nuestra industria.

Ninguno de estos matices resta valor al gran logro: México atrajo más capital y escaló una posición global. Celebrar este número es justo, siempre y cuando reconozcamos a sus verdaderos artífices: los empresarios que arriesgan, invierten y planifican a largo plazo. La pregunta que debe ocupar el debate público no es solo el ranking actual, sino cómo el gobierno y la sociedad pueden facilitar el camino para que la extraordinaria tenacidad empresarial transforme esta cautela estratégica en una nueva y masiva ola de inversiones de cara al futuro.