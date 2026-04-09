¿Cómo cambiarte de ChatGPT a Claude AI? Paso a paso para migrar sin perder tus datos

La migración de ChatGPT a Claude AI se realiza con la función 'Import Memory', que permite transferir la información del usuario.

El empresario mexicano Arturo Elías Ayub compartió en su cuenta de TikTok que decidió dejar atrás ChatGPT y cambiarse a Claude AI, la cual ha pasado a ser su herramienta predilecta de inteligencia artificial.

“Me cambié de ChatGPT a Claude y no manches, de veras me está gustando muchísimo más.”, aseguró el extiburón de ‘Shark Tank México’ en un video.

El directivo de América Móvil explicó que cambiar de un chatbot a otro no es complicado ni implica empezar desde cero, ya que la personalización y la información acumulada en ChatGPT pueden trasladarse a Claude en cuestión de minutos.

“Y si eres como yo que dijiste: ‘pero es que ya ChatGPT me sabe todo y entonces me contesta personalizado, pregúntale al mismo ChatGPT o a Claude (...) o sea, que le pases desde ChatGPT todo lo que sabe de ti a Claude y ya con eso. Está facilísimo. Yo lo vi en un video en Insta y lo hice en tres minutos”, aseguró el empresario.

Lo cierto es que estas plataformas no están conectadas entre sí, por lo que no existe un botón de “migrar”. Sin embargo, sí hay una forma sencilla de llevar tu información y empezar a usar Claude sin perder lo que ya tenías en ChatGPT. Aquí te decimos cómo.

Pasos para migrar tu información de ChatGPT a Claude AI

Migrar tu información de ChatGPT a Claude AI se hace principalmente a través de la función 'Import Memory’ de Claude. Esta herramienta permite trasladar tu nombre, estilo y datos de proyectos en cuestión de minutos.

El proceso es sencillo: primero copias un prompt especial de Claude, luego le pides a ChatGPT que resuma tu historial de uso y finalmente pegas ese resumen en la memoria de Claude. Con esos pasos, tu nuevo asistente conserva la personalización que ya tenías y puedes continuar trabajando sin interrupciones.

Aquí te detallamos el paso a paso para migrar tu información de ChatGPT a Claude AI de Anthropic:

Para obtener el prompt de migración, ve a claude.com/import-memory y haz clic en ‘Copy Prompt’. Después genera el resumen en ChatGPT. Para ello pega ese prompt en un nuevo chat con ChatGPT y este generará un resumen de tus datos, instrucciones personalizadas y preferencias. Finalmente importa a Claude. Copia la respuesta larga que te dio ChatGPT y ve a la configuración de Claude -> Capabilities -> Import Memory y pega el texto.

De acuerdo con el sitio especializado ScreenApp, Claude AI se distingue por:

Tener un razonamiento avanzado (análisis de documentos avanzado y resolución de problemas complejos).

(análisis de documentos avanzado y resolución de problemas complejos). Generación de contenidos (procesamiento de grandes volúmenes de texto y resúmenes de documentos extensos).

(procesamiento de grandes volúmenes de texto y resúmenes de documentos extensos). Un enfoque en seguridad y lo que Antrophic denomina como “IA Constitucional”, el cual da prioridad a sus principios éticos, reduciendo riesgos de contenido dañino o sesgado.

Claude AI: ¿qué planes tiene y cuál es su costo?

Respecto a los planes y costos de Claude IA, este el desglose completo de sus planes y precios vigentes en 2026: