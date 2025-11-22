¡Verstappen, ‘rey’ de la noche! Gana el GP de Las Vegas 2025; Mercedes y Ferrari suman con sus 2 pilotos

El Gran Premio de Las Vegas 2025 concluyó con un dominio claro de Max Verstappen (Red Bull), quien mantuvo el control desde el arranque hasta la última vuelta. El neerlandés capitalizó un error inicial de Lando Norris (McLaren) y, desde ese momento, marcó el ritmo de la competencia sin perder la posición de privilegio, incluso después de su única parada en pits.

La jornada también dejó resultados relevantes para Mercedes y Ferrari, cuyos pilotos terminaron dentro del top 10 y sumaron puntos importantes por el segundo puesto, rumbo al cierre de la temporada 2025, donde McLaren ya es campeón de Constructores.

El desarrollo de la carrera mostró variaciones en el rendimiento de varios equipos, pero el ritmo de ‘Mad Max’ dio forma a la clasificación final. Norris y George Russell (Mercedes) intentaron acercarse en distintos momentos, pero ninguno alcanzó al neerlandés.

La competencia también estuvo marcada por batallas intermedias que modificaron la zona de puntos, así como abandonos, sanciones, incidentes menores y un Virtual Safety Car que apareció en dos ocasiones.

Resultados del Gran Premio de Las Vegas 2025: ¿Qué pasó en el Circuito Callejero?

La carrera tomó un rumbo claro desde la primera vuelta. Después de que Norris, quien arrancó desde la pole position, cometiera un error en la curva uno al irse de largo en la frenada, Verstappen aprovechó para asumir el liderato, lo que permitió además que Russell tomara el segundo lugar momentáneamente.

Desde el giro inicial, el holandés estableció una distancia considerable con respecto a sus perseguidores. Para la vuelta 24, la diferencia con Russell llegó a 22 segundos. Incluso después de su parada obligatoria en la vuelta 26, Verstappen regresó como líder, aunque con una brecha recortada por el piloto de Mercedes.

George Russell mantuvo una participación constante, con momentos en los que estuvo a menos de un segundo de Verstappen, como ocurrió en la vuelta 7. Aunque perdió una posición ante Norris en la vuelta 35, se consolidó en el tercer escalón del podio.

La vuelta 50 certificó la victoria del neerlandés, su sexto triunfo de la temporada en una carrera que se mantuvo estable en su tramo final, con un podio prácticamente definido desde la vuelta 40: Verstappen, Norris y Russell.

Lo más destacado de la carrera en Las Vegas

Lewis Hamilton (Ferrari) fue una de las sorpresas de la noche, pues remontó y finalizó en el décimo puesto, lo que le permitió puntos al igual que su compañero, Charles Leclerc, en el sexto puesto.

La batalla entre Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) y Leclerc generó algunos de los duelos más cerrados entre las vueltas 38 y 50, aunque ninguno de los pilotos pudo ejecutar maniobras definitivas.

Mientras tanto, la actuación de Antonelli fue una de las más destacadas de la noche. El italiano recibió una penalización de cinco segundos en la vuelta 15, pero con un ritmo estable y neumáticos duros que mantuvo por más de 40 vueltas, avanzó desde el lugar 17 hasta el quinto.

Lamentablemente hubo tres abandonos: desde la primera curva de la carrera, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) tocó a Lance Stroll (Aston Martin); esto les impidió continuar. Hacia la vuelta 37, Alexander Albon (Williams) también abandonó por una serie de incidentes menores y penalizaciones. Así quedaron los lugares en el GP de Las Vegas 2025:

GP de Las Vegas 2025: ¿Cómo va el Mundial de Pilotos de F1 HOY?

Aunque Norris no logró recuperar la posición perdida en la primera vuelta, su segundo puesto en Las Vegas fortaleció su liderato en el Campeonato de Pilotos 2025. La diferencia con Oscar Piastri aumentó a 30 puntos, mientras que Verstappen se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general.

El Mundial de Constructores lo aseguró McLaren desde el GP de Singapur 2025, por lo que solo queda pendiente el de Pilotos a falta de tres oportunidades para sumar puntos (dos carreras y una sprint).

Después del GP de Las Vegas 2025, el campeonato de pilotos queda así:

Horarios F1 2025: ¿Cuándo y dónde es la siguiente carrera?

El ‘Gran Circo’ se traslada de América a Asia, donde concluirá el campeonato. La próxima parada es el Gran Premio de Qatar 2025, que además tiene la última carrera sprint de la temporada 2025.

Del 28 al 30 de noviembre, el Circuito Internacional de Losail recibirá a los pilotos para uno de los últimos ‘arrancones’. Los horarios y fechas confirmadas en tiempo del centro de México son:

FP1: viernes 28 de noviembre, 7:30 horas

Clasificación sprint: viernes 28 de noviembre, 11:30 horas

Carrera sprint: sábado 29 de noviembre, 8:00 horas

Clasificación: sábado 29 de noviembre, 12:00 horas

Carrera: domingo 30 de noviembre, 10:00 horas.