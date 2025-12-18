Concluye la huelga de Cananea tras 19 años: ¿Cuál fue el acuerdo al que se llegó con Sheinbaum?

Panorámica de la mina de Cananea, que desde 2006 estaba en huelga.(Cuartoscuro).

La huelga de Cananea, iniciada en 2006 en el marco del centenario del movimiento obrero que fue precedente de la Revolución Mexicana, terminó la noche del miércoles 17 de diciembre.

Así lo informó Heriberto Verdugo, quien se presentó en el municipio sonorense para dar la noticia, misma que calificó como un momento que “quedará para la historia, para la eternidad”.

“Hoy se concluye nuestro movimiento que inició el 30 de julio de 2007. Ya conocemos la manera en la que se nos robó el contrato en 2009. Hay que agradecer abiertamente a la presidenta de la república por este gran esfuerzo que hizo. En este momento lo dimos a conocer, se logró una bolsa de 483 millones de pesos que serán repartidos como nosotros hubiéramos querido en el CCT”, dijo el delegado del Sindicato Nacional Minero al medio Soy Cobre.

La millonaria bolsa detalló el delegado sindical, busca “emular” las prestaciones que por derecho le correspondían a la base trabajadora de la mina cuando en el año 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó quitarles el contrato colectivo de trabajo.

Esto último tras más de un año de una huelga que surgió durante la conmemoración del centenario del movimiento obrero que precedió a la Revolución Mexicana, misma que fue motivada por violaciones al contrato colectivo.

A raíz de ello, la huelga se transformó en un “movimiento social” encarnado por más de 600 personas; desde entonces, en un lapso de prácticamente 18 años, murieron 53 de estos trabajadores.

“No teníamos nada ayer y hoy tenemos nuevamente una oportunidad de vida. Que este dinero llegue para todos ellos y calme tantas situaciones. La mayoría somos adultos mayores”, añadió Heriberto Verdugo, quien informó que las viudas de los 53 trabajadores que fallecieron también serán pensionadas en el marco de los acuerdos.

A los 483 millones de pesos se suma un monto de 59 millones más, mismo que corresponde a la liquidación sucedida hace casi 20 años.

El gobierno del estado, por su parte, se sumó a los acuerdos a partir de la creación de un fideicomiso destinado a los adultos mayores de 65 años, quienes serán pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El resto, los más jóvenes, seguirán cotizando.

La distribución de los recursos comienza este mismo jueves y estará normada por las condiciones contractuales que gozaba cada trabajador antes de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Napoleón Gómez Urrutia resumió el acuerdo a través de redes sociales con la frase: “¡Cananea resistió y venció!”