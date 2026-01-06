¿Qué sabemos del caso del hombre que abordó a Sheinbaum para denunciar un caso de abuso contra su hijo?

El padre de familia se acercó a la presidenta Sheinbaum para denunciar corrupción y un caso de abuso sexual en Hidalgo.

Juan Leonardo Pérez es el hombre que se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la visita de la mandataria a una escuela de Tizayuca, en Hidalgo, para denunciar el abuso sexual contra su hijo de 8 años.

“Quise hablar con ella por la seguridad de mi familia, ya que me están amenazando de muerte y es por eso que quise abordar a la presidenta para denunciar al subprocurador de Hidalgo por corrupción”, dijo el padre de familia en entrevista con Azucena Uresti.

Juan Leonardo Pérez denunció que el abuso sexual contra su hijo ocurrió en diciembre de 2024, cuando el director de la escuela se metía al baño con el niño y lo tocaba.

“Mi hijo se acercó a mí y a su mamá para comentarnos que un maestro se metió con él al baño, le bajó el pantalón y la ropa interior. Con señas nos indicó que le dolían sus partes íntimas y mostró lo que le hacía el director”, agregó.

Padre denuncia que borraron evidencia de abuso contra su hijo

Pérez añadió que tras enterarse acudió a reclamar a la escuela y le mostraron hasta dos días de grabaciones en donde se ve que el director entra en varias ocasiones al baño con su hijo.

La excusa del director es que tuvo que entrar al baño porque tenía las manos sucias a pesar de que los lavabos están afuera. Además de que hay sanitarios separados para los alumnos y para el personal.

Sin embargo, durante todo el año no hubo avances en la investigación y también le ‘perdieron’ la carpeta de investigación, así como las pruebas del abuso.

Ante la inacción de las autoridades, Juan Leonardo Pérez encabezó bloqueos con vecinos en la carretera México-Pachuca.

¿Por qué el padre de familia denuncia corrupción en las autoridades de Hidalgo?

Fue durante el bloqueo de la autopista cuando el subprocurador de Hidalgo, Hiram González, se acercó a la familia para exigir la atención del Ministerio Público, pero a partir de ese momento desapareció la carpeta de investigación del caso.

Por esa razón, Juan Leonardo también denunció que hay corrupción entre las autoridades de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública (SEP) encabezada por Mario Delgado.

El padre de familia consiguió un audio en el que, a través de una llamada telefónica, el subprocurador pide a Mario Delgado que no se hagan las diligencias de la SEP en la escuela donde se cometió el abuso sexual.

Al respecto, en redes sociales circula el video donde el hombre se acerca a la presidenta Sheinbaum, pero ella le pide que espere para ser atendido.

“Ahorita voy, ahorita voy. Ahorita te escucho”, fue lo que dijo la mandataria. Sin embargo, Juan Leonardo aseguró que no habló con la presidenta, sino que más tarde se comunicó con él la fiscal Ernestina Godoy para darle seguimiento al caso.