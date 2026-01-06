¿Cuánto cuesta una Rosca de Reyes en Pastelerías Esperanza, como la que partió Sheinbaum?

La rosca de reyes que partió Claudia Sheinbaum es de Pastelerías Esperanza, nacida en CDMX.

¡Llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar! Y con ellos, la tradición de partir la Rosca de Reyes que realizan millones de familias mexicanas y figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum, quien invitó unas de Pastelerías Esperanza.

Al final de la mañanera del 6 de enero, la presidenta invitó a los Reyes Magos y algunos menores presentes a partir la tradicional Rosca de Reyes, esa que lleva fruta cristalizada, costra dulce y barritas de ate, además del ‘niño’.

Aunque hay políticos como Sandra Cuevas, ‘fan’ de Pastelería Suiza, la mandataria mexicana eligió Pastelerías Esperanza, con 50 años de historia, para compartir con reporteros, su gabinete presente y staff de su conferencia matutina.

Así es la Rosca de Reyes que partió Claudia Sheinbaum

“¿Y no trajeron Rosca de Reyes? De una vez (hay que partirla)“, mencionó Sheinbaum después de que los Reyes Magos entregaron juguetes a todos los pequeños presentes en su mañanera de este martes.

Tres panes tradicionales llegaron a escena, y la presidenta de México fue la primera en partirla. A diferencia de otras roscas, como la de Demon Slayer, estas fueron como las que se hacen en la mayoría de panaderías, sin ningún tipo de relleno especial.

Después acercaron más roscas grandes para compartir con todos los presentes y ver a quién le toca ‘muñeco’ y comprar los tamales el 2 de febrero, como buena tradición mexicana.

Precios de la Rosca de Reyes en Pastelerías Esperanza

Así como en Costco, el precio de la Rosca de Reyes este año depende del tipo, pues en los últimos años se popularizaron variantes de rellenos y sabores diferentes.

Por lo general, el pan lleva un toque cítrico con naranja o de mantequilla, pero en Pastelerías Esperanza (fundada por Francisco Javier Juampérez Barberena) hay para todos los gustos: desde la que lleva relleno de crema pastelera hasta la adornada con chocolates en forma de conejito.

Además, el tamaño influye directamente en su costo. Este año, los precios de la Rosca de Reyes en ‘la Esperanza’ son los siguientes:

Historia de Pastelerías Esperanza

La historia de Pastelerías Esperanza se remonta a 1975, cuando los hermanos Pedro y Francisco Juampérez iniciaron la venta de pan artesanal en la colonia Escuadrón 201, en la entonces delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.

El proyecto comenzó como un negocio familiar orientado a la elaboración diaria de pan tradicional, que ganó presencia entre los habitantes de la zona por su oferta constante y variedad de productos.

El nombre original, Panificadora La Esperanza, fue elegido por el significado que el negocio representó para la manutención de las familias involucradas y como homenaje a la esposa del propietario del primer local.

Con el paso de los años, la empresa amplió su catálogo y capacidad operativa, lo que permitió comenzar un proceso de expansión dentro de la zona oriente de la capital del país.

Durante la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI, Pastelerías Esperanza comenzó a competir en el mercado con panaderías como El Globo, fundada en 1884, y La Ideal, establecida en 1927.

Actualmente, la compañía cuenta con 115 sucursales en distintas entidades del país, entre ellas Estado de México, Puebla, Guadalajara, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Tijuana y Cancún.

¿De dónde proviene la tradición de partir Rosca de Reyes en México?

La tradición de partir la Rosca de Reyes en México se remonta a celebraciones cristianas asociadas a la Epifanía, una fecha que conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús.

Durante la época colonial, esta costumbre llegó a territorio mexicano junto con las tradiciones religiosas impulsadas por los españoles. Sin embargo, lejos de reproducirse de manera idéntica, la Rosca de Reyes se transformó hasta adquirir rasgos propios.

La Rosca de Reyes es una de las tradiciones más populares en México. (Foto: Cuartoscuro) (Michael Balam Chan)

Elementos de la Rosca de Reyes

Uno de los elementos más representativos es la figura escondida en su interior, que simboliza al niño Jesús y remite al pasaje bíblico en el que la Sagrada Familia huye para protegerlo.

Encontrar esta figura no solo es parte del ritual, también implica un ‘compromiso’: quien la descubre se encarga de organizar la celebración del Día de la Candelaria.