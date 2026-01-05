¿Cuánto cuesta la rosca de Costco? Precios originales y de reventa para Día de Reyes 2026

La rosca de Costco de nuevo causa memes y reventa. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock).

Ya empezaron los ‘Juegos del Hambre’, edición Día de Reyes 2026. Como cada año, la rosca de Reyes de Costco es uno de los productos más comentados de la temporada.

En años recientes, la rosca de Costco se ha viralizado no solo por su alta demanda, sino por la participación de revendedores que acaparan el producto y lo ofrecen a precios más altos fuera de tienda.

El precio de la rosca de Reyes aumentó en general este año.La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes explicó que el gasto promedio para un festejo familiar con rosca tradicional y chocolate asciende a 901 pesos, lo que representa un incremento de 21% frente a los 745 pesos registrados el año pasado.

Un sondeo de la ANPEC mostró que el costo de la rosca va de 290 pesos (por una tradicional chica en panaderías de barrio), pasa por opciones de 650 pesos en franquicias, y ronda los 950 pesos en versiones gourmet. ¿Y la de Costco?

La rosca de Reyes de Costco es popular en reventa. (Foto: Shutterstock)

Precios de la rosca de Reyes en Costco para 2026

Este año, el precio de la rosca de Reyes tradicional de Costco es de 429 pesos. Esta versión se elabora con ate de perón, tejocote, almendras fileteadas endulzadas con miel, cerezas, higos y ralladura de naranja.

En tanto, la rosca rellena de nata y crema, que incluye muñequitos de chocolate blanco en su interior y tiene un peso aproximado de 2 kilogramos, se comercializa en 539 pesos.

En comparación, durante 2025 la rosca tradicional tenía un precio de 379 pesos, mientras que la versión rellena se vendía en 500 pesos.

Reventa de la rosca de Reyes de Costco: Precios detectados

La panadería de la cadena es uno de los productos más populares en la reventa, en negocios informales o a través de Facebook y otros espacios digitales, lo cual ha causado memes y quejas en redes sociales.

Por ejemplo, en una publicación realizada desde Monterrey, se informó que la rosca rellena de nata de la tienda se ofrece en 652 pesos. En otro grupo de reventa, la rosca tradicional de 2 kilos se vende en 560 pesos, con entrega a domicilio incluida en zonas específicas del Estado de México.

La protagonista de esta dinámica de nuevo es la influencer Ximena Figueroa, quien se viralizó tras documentar el pasado 3 de enero la compra de mil roscas de Reyes en Costco para su posterior comercialización en Manzanillo, Colima.

“Lo volvimos hacer. Ya llevamos todas sus roscas para Manzanillo. Mil roscas de reyes. La reina del Costco”, escribió en Facebook.

Ximena Figueroa compró mil roscas de Costco. (Foto: Captura de pantalla).

Figueroa viajó a Guadalajara para adquirir las roscas y transportarlas en tres camionetas. Cada pieza tuvo un costo de 429 pesos, y el monto total pagado ascendió a 305 mil 256.29 pesos, considerando descuentos aplicados por volumen.

Posteriormente, las roscas fueron ofrecidas al público en 599 y 720 pesos por unidad. La creadora de contenido señaló en redes sociales que se trataba de una actividad que realiza por segundo año consecutivo.