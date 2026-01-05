Chopear, pero a qué costo: ¿Cuánto cuesta una rosca de Reyes en 2026?

La rosca de Reyes aumentó de precio en 2026. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Cuartoscuro / shutterstock).

¡Es hora de chopear! La rosca de Día de Reyes no solo trae escondido a la figura del niñito Jesús, sino también un aumento de precios, un regalo que nadie le pidió a Melchor, Gaspar y Baltazar.

En metrópoli, el abanico de opciones disponibles incluye desde supermercados de gran formato hasta panaderías tradicionales y establecimientos gourmet, con rangos amplios según tamaño, receta y punto de venta; incluso hay opciones temáticas, como la rosca de Demon Slayer.

Los precios de la rosca de Reyes en 2026

El precio de la rosca de Reyes en 2026 presenta variaciones relevantes. Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC): una rosca tradicional chica en panadería de barrio puede encontrarse desde 290 pesos, mientras que versiones grandes en franquicias alcanzan 650 pesos, y opciones consideradas “gourmet” pueden llegar hasta 950 pesos en tamaño grande.

Este comportamiento ocurre en paralelo a un incremento de 10.8 % en el costo estimado de elaborar una rosca, que pasó de 154.60 pesos en enero de 2025 a 171.37 pesos en enero de 2026, de acuerdo con un comparativo del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Entre los insumos con mayores alzas destacan la levadura, el ate y los huevos, mientras que el azúcar registró una baja anual de 15 %.

Este es el costo de la rosca de reyes en diferentes panaderías y supermercados de la CDMX: (Foto: Shutterstock)

Rosca de Reyes en supermercados

En los supermercados, la oferta se concentra en formatos familiares y grandes, con precios relativamente homogéneos entre cadenas nacionales, por ejemplo:

Soriana (Valley Foods) : $325.00 a $415.00

: $325.00 a $415.00 Chedraui : $19.90 a $399.00

: $19.90 a $399.00 Costco : $429.00

: $429.00 Sam’s Club : $418.40

: $418.40 Walmart : $425.00

: $425.00 Bodega Aurrerá (Marketside): $179.00 a $324.00

Soriana comercializa roscas Valley Foods con precios de 325 pesos para la tradicional grande (10 a 12 personas) y 415 pesos para las versiones rellenas (dulce de leche, chocoavellana, Cookies & Cream, mazapán, queso con zarzamora o Hershey’s) y jumbo.

Mientras que Walmart vende la Rosca Extra Special familiar tradicional de 1.8 kilos en 425 pesos; y Bodega Aurrerá, bajo la marca Marketside, ofrece roscas medianas desde 179 pesos, grandes tradicionales de 1 kilo en 319 pesos, y versiones rellenas de nata en 324 pesos.

Chedraui presenta uno de los catálogos más amplios, con mini roscas desde 19.90 pesos, paquetes de cinco piezas desde 92 pesos, roscas chicas desde 199 pesos, medianas entre 249 y 329 pesos, y opciones jumbo que alcanzan 399 pesos, además de variedades como mazapán, queso con guayaba y queso con zarzamora.

Las famosas roscas de Costco, que cada año se revenden en precios exorbitantes, se ofrece en 429 pesos (tradicional de 2 kilos). Y su competencia Sam’s Club vende el mismo tamaño de la marca Member’s Mark en 418.40 pesos.

Panaderías clásicas: Tradición y variedad de tamaños

Entre las panaderías clásicas, El Globo, La Esperanza y Lecaroz concentran una oferta amplia por tamaños y sabores:

El Globo : $278.00 – $618.00

: $278.00 – $618.00 La Esperanza : $180.00 – $510.00

: $180.00 – $510.00 Lecaroz: $85.00 – $1,275.00

El Globo, una de las panaderías más antiguas de CDMX, maneja precios que van de 278 pesos para rosca tradicional chica hasta 568 pesos en tamaño grande. Las versiones de chocolate y queso con zarzamora alcanzan 618 pesos en tamaño mediano.

La Esperanza ofrece opciones desde 180 pesos en tamaño chico (mantequilla o nuez) hasta 510 pesos en versiones medianas especiales (crema, crema de limón, cheesecake, conejitos). En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum partió una rosca de ese establecimiento.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, partió la rosca de reyes de La Esperanza en 2025. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

Lecaroz, panadería con 53 años de historia, presenta uno de los rangos más amplios del mercado: desde 85 pesos en roscas chicas tradicionales hasta 1,275 pesos en presentaciones Mega Jumbo rellenas (nata, nuez, chocolate Hershey’s o queso con zarzamora).

Panaderías especializadas y propuestas de autor

En el segmento de panaderías más especializadas, los precios se ubican en rangos superiores, por ejemplo:

Rosetta : $120.00 a $900.00

: $120.00 a $900.00 Green Rhino : $95.00 a $740.00

: $95.00 a $740.00 Trigopan (Rosca ‘Demon Slayer’): $350.00

Rosetta, visitada por famosos como Harry Styles, ofrece roscas individuales de 120 pesos, medianas de 750 pesos y grandes de 900 pesos, elaboradas con ingredientes como almendra, limón amarillo, vainilla, guayaba y mandarina, además la versión de mayor tamaño trae un nacimiento completo en el interior.

Green Rheno, panadería de Richard Hart — chef británico que tuvo que disculparse tras decir que México no tenía cultura del pan— ofrece roscas de reyes artesanales rellenas, disponibles del 3 al 9 de enero, con opciones de $95 (pequeña) a $740.00 (grande).

La rosca de Reyes de Demon Slayer, conocida como la Rosca infinita, propone un giro visual. Elaborada por Trigopan: La panadería infinita, en Tlalnepantla, Estado de México, esta pieza mantiene la base clásica del pan —frutas cristalizadas y costrón—, pero incorpora una estética inspirada en el anime, con tonos rosa o morado que remiten al universo de la serie.

Con un peso aproximado de un kilo y un precio de 350 pesos, la rosca temática se produce bajo pedido y se ha convertido en un objeto de culto entre seguidores del anime.

Tabla comparativa de Rosca de Reyes 2026

Con información de EFE.