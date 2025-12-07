Con conchas psicodélicas: ¿Cuánto cuesta ir a la panadería de Nicola Porcella y otros famosos?

Nicola Porcella abre su panadería como socio con otros famosos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

¿Antojo de algo dulce pero diferente? Fun Pan es una panadería de reciente creación que reúne a varios galanes de telenovelas como socios, entre ellos, Nicola Porcella finalista de La Casa de los Famosos México en 2023.

Su propuesta es novedosa, pues además de contar con varios embajadores muy reconocidos en la televisión mexicana, cuentan con una gama muy particular de productos.

‘Dirigidos’ por Juan Osorio, este proyecto también reúne a personalidades y socios como como Emilio Marcos, José María Torres, Tiago Correa, Ernesto Laguardia, Daniel Leira, Miguel Lei, Servando Gaona, Sabrina Seara, Luis Sánchez, Eva Daniela, Omar Fierro, Daniel Elbittar, entre otros.

Fun Pan: Así es la pandería de Nicola Porcella

Por medio de su portal web, Fun Pan se describe como una “panadería que decidió romper las reglas y volverlas a hornear con más sabor, más color y cero vergüenza”.

Según aseguran, buscan que sus comensales, más allá de únicamente comer, vivan una experiencia con un menú en donde destacan “desde conchas psicodélicas hasta croissants que desafían las leyes de la física (y la dieta)”.

Y es que la cosa no va únicamente de llegar, ordenar, ser despachado y degustar, sino que los visitantes tienen la opción de decorar, rellenar y personalizar a su gusto su pan. Además, presumen que sus productos son libres de gluten.

La mecánica al llegar es que compras tu pan y a continuación puedes rellenarlo o espolvorearlo como lo desees, con sabores como dulce de leche, Nutella o cajeta.

El precio del funpi, principal pan del lugar para rellenarlo, está en $25 pesos el chico (bites) y en $42 el regular. La media docena está en $210 mientras que la docena completa tiene un precio de $336.

Además, puedes conseguir croissants, chocolatines, kouign-amann (pastelito francés) o muffin de almendra. Además, ofrecen una gama de bebidas calientes y frías por precios que rondan entere $30 y $60 pesos, en el caso de las bebidas de tamaño grande.

¿Dónde está Fun Pan, la panadería de Nicola Porcella y otros famosos?

Fun Pan, actualmente, cuenta con dos sucursales. La principal, ‘Floresta’, se encuentra en Calzada del Hueso 361, en la colonia Floresta Coyoacán de la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. En algunas publicaciones, esta sucursal es mencionada como la ‘fábrica’ principal de la cadena.

La segunda de sus sucursales es una isla en el Centro Comercial Parque Las Antenas, ubicada en avenida Canal de Garay 3278 (Periférico esquina con Tláhuac), colonia La Esperanza, en la alcaldía Iztapalapa de la capital.

Fun Pan tiene planeado extenderse al menos a dos sucursales más: Plaza Satellite (Naucalpan de Juárez, Estado de México) y Parque Tepeyac (Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, CDMX).