Bad Bunny advierte sobre ‘gran fiesta’ en el Super Bowl LX: ‘No hay que aprender español, solo bailar’

Bad Bunny promete una gran fiesta en el medio tiempo del Super Bowl LX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, NFL, IA Gemini).

El medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny será ‘una gran fiesta’ con la cultura puertorriqueña como protagonista, sin barreras de idioma y con el baile como lenguaje universal, aseguró el propio cantante.

El ganador del Grammy al Álbum del Año encabeza por primera vez el descanso del evento deportivo con un repertorio íntegramente en español, un hecho sin precedentes en la historia del Super Bowl.

El cantante puertorriqueño explicó en conferencia de prensa que su prioridad no pasa por sorprender con anuncios o revelaciones, sino por generar una experiencia colectiva.

“Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí”, dijo en San Francisco, donde adelantó que su propuesta buscará conectar desde la música y el ritmo, más que desde la traducción literal.

Bad Bunny se guarda detalles sobre show de medio tiempo o invitados

Bad Bunny —criticado por la Casa Blanca— evitó ofrecer detalles sobre los 13 minutos que durará su actuación y rechazó confirmar si contará con invitados especiales sobre el escenario.

Ante la insistencia, optó por ampliar el concepto de comunidad que rodeará su presentación. “Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo”, señaló, sin precisar nombres ni colaboraciones musicales.

El artista también restó importancia a la barrera del idioma para el público angloparlante. “No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. No hace falta aprender español, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón”, afirmó.

En sus declaraciones, Bad Bunny —desconocido por algunos jugadores de la NFL— compartió que aún procesa la magnitud del momento que vive, marcado por una intensa agenda y por reconocimientos recientes.

“Hay mucha gratitud. Estoy feliz, todavía procesando, pero muy emocionado”, comentó. Lejos de hablar de nervios, explicó que intenta reducir la presión personal: “Intento disfrutar y sé que me voy a divertir. Trato de no presionarme tanto”.

El artista ahondó: “Estoy emocionado, pero me siento más emocionado por la gente que incluso por mí: mi familia, mis amigos, las personas que siempre han creído en mí”, y subrayó que el valor del espectáculo reside en lo que representa para su comunidad.

El Grammy histórico para Bad Bunny y la música en español

La actuación en el Super Bowl llega apenas una semana después de que Debí tirar más fotos se convirtiera en el primer álbum completamente en español en ganar el Grammy a álbum del año. Bad Bunny describió ese proyecto como el más especial de su carrera. “Me enseñó mucho. Quería conectar con mis raíces, con mi gente y con mi cultura de una manera honesta”, explicó.

El cantante aseguró que no concibió el disco con objetivos comerciales o premios en mente. “No estaba buscando el álbum del año en los Grammy. Estaba buscando conectar con mis raíces”, señaló. Esa intención ahora se trasladará al escenario del Super Bowl, donde planea llevar el sentimiento que plasmó en el álbum a una audiencia global.

El Super Bowl 2026 se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara y enfrentará a los Seahawks de Seattle contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Además del espectáculo de medio tiempo, el evento incluirá actuaciones previas de Charlie Puth con el himno nacional, Brandi Carlile con America the Beautiful y Coco Jones con Lift Every Voice and Sing.

Por primera vez, el show contará con un programa de interpretación en lenguaje de señas multilingüe que incluirá lenguaje de señas puertorriqueño.

Con información de AP y EFE.