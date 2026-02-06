Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: ¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

Los boletos para el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí van de los 550 a los mil 550 pesos. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¿Te imaginas escuchar ese increíble solo con instrumentos de percusión prehispánicos de ‘Afuera’ en un espacio creado para realizar ceremonias ancestrales? Caifanes, la banda de rock mexicana, lo hará posible en abril.

Los intérpretes de ‘Aquí no es así’ anunciaron un concierto único en el Centro Ceremonial Otomí, un espacio que fue inaugurado en 1980 y en el cual el cantante Saúl Hernández y compañía interpretarán los himnos de la banda.

Aunque el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí se realizará dentro de un par de meses, los boletos se liberan desde este 6 de febrero y la lista de precios oficial ya se dio a conocer. Te compartimos todos los detalles.

¿Cuándo es el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí?

Luego de agotar dos fechas en el Auditorio Nacional, Caifanes informó que dará un espectáculo en el Centro Ceremonial Otomí el próximo sábado 18 de abril de 2026. Se tiene planeado que el show inicie a las 7:00 de la noche.

Fecha: sábado 18 de abril de 2026

sábado 18 de abril de 2026 Sede: Centro Ceremonial Otomí

Centro Ceremonial Otomí Hora: 7:00 de la noche

El concierto contará con una zona general, en donde los asistentes podrán estar de pie y más cerca del escenario. Las demás áreas del espectáculo se encuentran ubicadas en las orillas del centro, en donde están las escalinatas.

El Centro Ceremonial Otomí fue edificado en 1981 con el objetivo de proporcionar un espacio para las celebraciones religiosas del pueblo otomí. (Foto: Cuartoscuro) (Tonatiuh Cruz)

¿Cuánto cuestan los boletos de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí?

Apodaca Group, la productora de conciertos y festivales como el Tecate Pal’ Norte, compartió la lista de precios para el concierto de Caifanes en el Estado de México. Los costos van de los 550 pesos a los mil 550 pesos. La lista oficial es la siguiente:

Oro izquierdo-derecho: mil 550 pesos

General de pie: mil 325 pesos

Plata izquierdo-derecho: 950 pesos

Jardín central de pie: 850 pesos

Jardín lateral de pie: 750 pesos

Bronce izquierdo-derecho: 650 pesos

Jardín central de pie: 550 pesos

La empresa detrás del Tecate Comuna también indicó que al costo de los boletos se le sumarán cargos por servicio, lo que elevará ligeramente el monto final.

Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: ¿Cómo conseguir boletos?

Las entradas para Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí no se venderán en las plataformas boleteras tradicionales, sino a través de e-Ticket. La venta general arranca este viernes 6 de febrero. Para comprar tus boletos debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página oficial de e-Ticket

Inicia sesión o crea una cuenta con tu correo electrónico

Busca el evento de Caifanes

Haz clic en el botón verde de ‘Comprar boletos’

Selecciona la zona y la cantidad de boletos

Elige el método de entrega (digital o físico)

Ingresa tus datos bancarios

Finaliza la compra

Hasta el momento, no se ha anunciado una segunda fecha para este evento. Además, los boletos para los conciertos de Caifanes en el Auditorio Nacional se encuentran agotados.

¿Dónde está el Centro Ceremonial Otomí?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia explica que el Centro Ceremonial Otomí se encuentra en el municipio de Temoaya, cerca de la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

Se trata de un parque que fue inaugurado en la década de los 80 con el objetivo de que “el pueblo hñahñu, como también se le conoce a los otomíes, tuviera un espacio para llevar a cabo sus ceremonias y rituales ancestrales”, indica la institución.

La dirección completa es: carretera Centro Ceremonial Otomí, kilómetro 12, municipio de Temoaya, Estado de México.