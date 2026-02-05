VIP Key de Zayn: Página y paso a paso para conseguir acceso a la preventa de sus conciertos

Activan forma de tener boletos para Zayn antes que nadie (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini, Cuartoscuro).

Zayn Malik anunció tres conciertos en México para junio y, junto con el anuncio de fechas y sedes, activó la VIP Key, una llave digital que permite acceder a la preventa exclusiva del artista antes de la venta general de boletos.

Este registro se volvió clave para quienes buscan comprar de forma anticipada entradas para The Konnakol Tour, la gira solista más grande en la carrera del exintegrante de One Direction, que recorrerá Europa y América con más de 30 fechas durante 2026.

Guía para la VIP Key de Zayn: ¿Qué es, cómo y cuándo conseguirla?

La VIP Key del ex1D Zayn Malik funciona como un código único de acceso anticipado que habilita la compra de boletos durante la preventa exclusiva del artista, programada antes de las preventas bancarias y de la venta general en Ticketmaster.

Esta llave digital no tiene costo y se asocia a una cuenta personal creada por el usuario. Una vez registrada, la VIP Key permite ingresar a la preventa del martes 10 de febrero de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, para las tres fechas anunciadas en el país.

El registro para la preventa VIP Key Zayn México se realiza únicamente a través del sitio oficial habilitado por el equipo del artista: zaynvipkey.fan3.io.

El proceso se mantiene activo hasta el domingo 8 de febrero de 2026 a las 23:59 horas (EST). Después de ese horario, ya no será posible generar una nueva VIP Key para esta gira.

El registro se completa en pocos minutos y no requiere datos bancarios ni compras previas. Estos son los pasos:

Ingresar al enlace oficial de registro. Crear una cuenta con un correo electrónico válido y activo. Verificar el correo electrónico mediante el enlace enviado. Seleccionar la ciudad de preferencia para el concierto. Ingresar la fecha de nacimiento. Guardar la VIP Key en el Wallet del dispositivo móvil.

Una vez completado el proceso, el sistema genera automáticamente un código único de preventa, que se activa el día y horario asignado.

El cantante británico Zayn Malik anuncia tres conciertos en México durante gira ‘Konnakol’ (Foto: EFE). (PAUL MILLER/EFE)

¿Cuándo es la preventa VIP Key de Zayn en México?

La preventa Zayn VIP Key inicia el martes 10 de febrero de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Este periodo antecede a otras preventas (como la de Banamex, el 12 de febrero a las 2:00 pm), así como a la venta general.

El límite de compra establecido por Ticketmaster es de ocho boletos por persona, y la plataforma advierte que las órdenes que superen este número pueden cancelarse sin previo aviso.

Paquetes VIP y experiencia premium

Además de los boletos estándar, la gira ofrece paquetes VIP con beneficios adicionales que pueden incluir boletos premium, acceso a lounge previo al concierto, póster autografiado y artículos conmemorativos. Los detalles completos de estos paquetes se encuentran disponibles en el sitio oficial de VIP Nation.

Fechas y sedes de los conciertos de Zayn en México 2026

Los conciertos de Zayn en México forman parte del tramo latinoamericano de The Konnakol Tour. Las fechas confirmadas son:

14 de junio de 2026 – Estadio Borregos, Monterrey.

– Estadio Borregos, Monterrey. 17 de junio de 2026 – Arena VFG, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

– Arena VFG, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 20 de junio de 2026 – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

Estas presentaciones se integran a una gira de 31 fechas que inicia el 12 de mayo de 2026 en Manchester y concluye el 20 de noviembre en Miami, con paradas en ciudades como Londres, Los Ángeles, São Paulo y Buenos Aires.

‘Konnakol’, el álbum que acompaña la gira

The Konnakol Tour acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio de Zayn, Konnakol, programado para el 17 de abril. El propio artista confirmó el proyecto en redes sociales con el mensaje: “Ha llegado el momento de nuevo, he tenido la suerte de grabar mi quinto álbum de estudio… Mi nuevo álbum, KONNAKOL, sale el 17 de abril”.

En un comunicado retomado por Billboard, Zayn explicó el significado del título y su conexión personal con el proyecto: “Desde que empecé a crear mi propia música, siempre me he inspirado en mi herencia; este álbum es un desarrollo de esa comprensión, sabiendo ahora más que nunca quién soy, de dónde vengo y adónde quiero llegar”.

El primer sencillo, ‘Die For Me’, se estrena el 6 de febrero, días antes del inicio de la preventa de la gira.