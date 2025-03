¿‘Lele pancha’? Zayn Malik cancela concierto en CDMX y los memes se ‘apoderan’ del show: Acá los mejores

Bueno, parece que los cantante extranjeros no aguantan el ‘flow’ de la comida y los dulces mexicanos, pues el cantante Zayn Malik canceló el concierto que tenía programado para este 28 de marzo en el Palacio de los Deportes.

A través de un comunicado, el exintegrante de One Direction aseguró que está enfermo y, por eso, decidió cancelar la que sería su tercera fecha en la Ciudad de México.

“Me rompe el corazón decir que no podré actuar esta noche en la Ciudad de México. He estado muy enfermo desde esta mañana y a pesar de intentar todo para seguir adelante, mi cuerpo simplemente no lo permite”, expresó Zayn en un breve comunicado compartido a través de sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Zayn en México?

Hasta ahora, se desconocen las causas exactas de su cancelación o qué enfermedad tiene quien fue amigo del cantante Liam Payne, fallecido en octubre pasado.

Zayn Malik canceló un concierto en México. (Foto: Instagram @zayn)

Sin embargo, sus fans especulan que, al igual que le pasó a Disclouse, se enfermó del estómago por la comida mexicana; lo que algunos llaman popularmente como ‘la venganza de Moctezuma’.

Algo similar refieren otras, quienes dicen que fue gracias a la cantidad de dulces que ingirió en los últimos días, pues el artista británico compartió una foto en la que aparecen diversos dulces picosos, chocolates y otros que comúnmente venden en nuestro país.

Zayn canceló definitivamente su concierto en México

En el texto que subió para que lo vieran sus más de 53 millones de seguidores, se dijo apenado de no presentarse en la CDMX, tal como lo hizo en días anteriores con dos shows.

“Siento mucho haberte decepcionado. El amor y la energía que siempre siento de mis fans significa el mundo para mí, y me duele profundamente perder este momento contigo. Gracias por su comprensión, y por favor sepan que estoy enviando todo mi amor a cada uno de ustedes”, agregó.

Comunicado de Zayn Malik en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, canceló definitivamente la fecha. En un comunicado, Ocesa señaló que se hará el reembolso correspondiente de las entradas a todos ellos que las adquirieron, ya sea en línea o centros Ticketmaster.

En caso de que fuera a través de la página de Ticketmaster, el reembolso será automático a través de la tarjeta con la que se compraron, y si fue en centros Ticketmaster, a partir del 3 de abril puedes acudir a donde lo compraste para el reembolso correspondiente.

Memes de la cancelación de Zayn Malik en México

One Direction fue una de las bandas de música pop más asediadas en los últimos años, pero se separaron en 2016, un año después de que el cantante Zayn Malik se salió del grupo para hacer una trayectoria en solista.

Con éxitos como ‘Pillowtalk’ o ‘I don’t wanna live forever’, Zayn se colocó al igual que su compañero Harry Styles en los integrantes de One Direction con más seguidores en redes sociales y musicalmente hablando.

Sin embargo, dejó ‘a la deriva’ a cientos de fanáticos mexicanos que tenían un boleto para verlo este 28 de marzo en el Palacio de los Deportes, y como ‘ya ni llorar es bueno’, la mejor forma de reaccionar fue… con memes.

Desde quienes aseguran que ‘nunca debieron confiar en él’ hasta las que piden que suba al escenario aunque sea para verlo tomar sus medicamentos y quienes buscan culpables, los memes en redes sociales están ‘a la orden del día’. Estos son algunos de los mejores.

