Zayn y Gigi Hadid: ¿Qué es lo que sabemos de su ruptura y las acusaciones de Yolanda Hadid?

Desde hace un par de días, el nombre de Zayn Malik y Gigi Hadid habían estado en tendencia; algunos pensarían que es por otra de las muestras de afecto que la pareja se ofreciera, o alguna imagen de ambos paseando juntos con su hija, Khai, de 13 meses.

Sin embargo, la realidad es otra: se habla de la separación entre Zayn y Gigi Hadid, después de seis años de estar juntos. ¿El motivo? Realmente no tiene que ver con la pareja, sino con la madre de Gigi, Yolanda Hadid, quien asegura haber sido agredida por su yerno.

POR ESTO INICIÓ TODO

De acuerdo con el portal TMZ, Yolanda Hadid afirmó que Zayn Malik la golpeó la semana pasada, y que estaba considerando seriamente presentar una denuncia en contra del cantante por estos hechos.

Según los rumores, todo inició porque Yolanda pretendía filtrar a los medios fotos de su nieta Khai mientras Gigi no estaba en casa, algo que disgustó a Zayn porque él es muy celoso de su intimidad y su vida privada, y desde que nació su primogénita, ha procurado salvaguardar su integridad y no exponerla ante las cámaras, algo con lo que su suegra no está muy de acuerdo pues le gusta la vida pública.

Tras estas acusaciones, Zayn se pronunció al respecto y dijo a través de un comunicado que todo lo que se estaba diciendo de él era falso. Además, aseguró que todo lo que está haciendo es procurar a su hija, Khai.

“Como todos saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio privado y seguro donde mi hija pueda crecer (...). En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, accedí a no impugnar los reclamos que surjan de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja (refiriéndose a Yolanda) que ingresó a nuestra casa mientras Gigi estaba fuera hace varias semanas”.

“Esto fue y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por regresar a un ambiente familiar pacífico que me permita ser padre de mi hija de la manera en que ella se merece, esto ha ha sido ‘filtrado’ a la prensa”, defiriéndose a la discusión que tuvo con su suegra.

Sin embargo, concluyó: “Tengo la esperanza de un arreglo para todos los involucrados entre las duras palabras que se han dicho y, lo que es más importante, permanezco alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece”, concluye el cantante.

¿Y GIGI QUÉ DICE?

Por otro lado, Gigi Hadid ha decidido no hacer ningún tipo de declaración al respecto, solamente se lanzó un breve comunicado a través de su representante, aunque realmente no menciona acerca nada de la denuncia de su madre hacia Zayn, o de la ruptura de ambos: “Gigi está únicamente centrada en lo mejor para Khai. Solicita privacidad durante este momento”, mencionó su representante.

PERO AHÍ NO TERMINÓ LA COSA...

Si creíamos que esta polémica terminaría ahí, ¡pues no! Pues hace unas horas se anuncio que Yolanda Hadid sí prosiguió con su denuncia en contra de Zayn Malik y se le atribuyen cuatro cargos, entre acoso y agresión.

De acuerdo con la revista People, el cantante fue acusado de agarrar a su suegra, Yolanda Hadid, y empujarla contra un buró, según los documentos judiciales presentados por los abogados de Yolanda Hadid en el condado de Bucks.

Además, en estos papeles se menciona que Malik ‘insultó continuamente’ a su suegra, llamándola una ‘p... holandesa de m...’ y diciéndole que se mantuviera alejada de su hija. De igual manera, se menciona que el británico le dijo a Gigi ‘defiéndeme de tu p... madre en mi casa’.

Y por si lo anterior no fuera poco, también se habla de que trató de pelear con un hombre, a quien me medio TMZ identificó como un guardia de seguridad llamado John McMahon, que también estaba en la casa aquel 29 de septiembre que sucedió todo. Entre todas estas situaciones, se le imputan cuatro cargos a Malik.

LA RESOLUCIÓN

A pesar de que el ex integrante de One Direction no reconoce su culpabilidad, sí acepta los cargos que se le imputen por las acusaciones de Yolanda Hadid. Como resultado, un juez deliberó que Zayn Malik es culpable de lo que se le acusa, y le impuso una condena.

El cantante deberá cumplir con 90 días de libertad condicional por cada uno de los cargos; por los cuatro deberá cumplir un total de 360 días de libertad condicional, es decir prácticamente un año. Asimismo, deberá asistir a una clase de manejo de la ira y un programa de violencia doméstica; tampoco podrá tener contacto con Yolanda o McMahon.

LA VERDAD DETRÁS DE LA POLÉMICA

Aunque se habla de que este fue el motivo de la ruptura entre Zayn Malik y Gigi Hadid, TMZ asegura que la pareja lleva un tiempo separada. El medio lanzó un comunicado diciendo que ‘Gigi y Zayn ya no están juntos, y llevan así un tiempo. Fuentes familiarizadas con la situación han contado a TMZ que la separación ocurrió ya hace más de un mes’.

Los motivos reales de la ruptura se desconocen porque ni la modelo ni el cantante han hablado de la situación, pero lo anterior confirmaría que la pareja ya no está junta desde hace un tiempo y no fue hasta la polémica de hace unas semanas que se hiciera pública su situación sentimental.

La última aparición pública que tuvieron juntos fue durante la celebración del primer año de su hija Khai, donde se veía a la familia muy unida y feliz; claro, las imágenes y videos compartidos se hicieron con la precaución de no exponer a su primogénita a las cámaras, solo mostrando lo felices que estaban por celebrar con ella un año de su nacimiento.