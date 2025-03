¡Auuuuuu! Shakira anuncia nuevas fechas en México 2025: Fechas, preventa, boletos y todo sobre sus conciertos

Se me acaba el argumento, la metodología, pero no los boletos para ver a la cantante colombiana Shakira, quien anunció nuevas fechas en México tras el éxito de su gira Las mujeres ya no lloran world tour.

A través de un mensaje en Instagram, Ocesa informó esta tarde: “¡Shakira sigue rompiendo el récord! 11 fechas no son suficientes, la loba regresará con 4 fechas más en agosto y septiembre“.

La intérprete de ‘La Bicicleta’ rompió un récord como la primera artista en la historia en dar siete shows seguidos en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), vendió más de 600 mil boletos y va por más.

Shakira se presenta dos veces más en el Estadio Akron en Jalisco. (Foto: Cuartoscuro) (Cortesía Ocesa)

‘Las mujeres ya no lloran world tour’: ¿Cuáles son las nuevas fechas de Shakira en México 2025?

Además de las fechas de marzo en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, Shakira ahora tiene cuatro más en agosto y septiembre de este año.

Así, la colombiana suma 15 presentaciones en México y se convierte en el país con más presentaciones en su gira mundial que comenzó el 11 de febrero en Brasil.

La compositora de ‘Antología’ sumó uno más para CDMX y otro para Jalisco; e incluyó dos nuevos estados en su gira (Puebla y Querétaro):

29 de agosto – Estadio GNP Seguros, CDMX

– Estadio GNP Seguros, CDMX 2 de septiembre – Estadio Corregidora, Querétaro

– Estadio Corregidora, Querétaro 6 de septiembre – Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

– Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco 12 de septiembre – Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Preventa y venta general de boletos para los conciertos del tour de Shakira en México 2025

La preventa para clientes de Banamex (con opción a tres meses sin intereses) es el 28 de marzo de 2025, a partir de las 11:00 horas (tiempo central de México); mientras que la venta general arranca al día siguiente para el resto.

Los boletos se venden en las plataformas de Ticketmaster (Guadalajara y Ciudad de México) o Eticket (Querétaro y Puebla).

Shakira se presentará en México en septiembre de 2025.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Shakira en México 2025?

Aunque no se ha revelado si hay actualización del costo de las entradas, en su gira se han manejado estos precios.

Estadio GNP Seguros, CDMX

Rojo: 11,942 pesos

11,942 pesos Amarillo: 8,050 pesos

8,050 pesos Rosa: 6,830 pesos

6,830 pesos Azul: 5,610 pesos

5,610 pesos Morado: 4,390 pesos

4,390 pesos Café: 3,170 pesos

3,170 pesos Zona GNP: 3,536 pesos

3,536 pesos Verde B: 3,048 pesos

3,048 pesos Naranja B: 1,950 pesos

1,950 pesos Verde C: 1,340 pesos

1,340 pesos Naranja C: 1,217 pesos

1,217 pesos General B: 1,584 pesos

La superestrella colombiana Shakira se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

Estadio Akron, Guadalajara

Nivel A: 8,050.75 pesos

8,050.75 pesos Nivel B: 7,318.75 pesos

7,318.75 pesos Nivel C: 1,217.75 pesos

1,217.75 pesos General: 1,217.75 pesos

1,217.75 pesos Grada VIP: 6,342.75 pesos

6,342.75 pesos Baja Preferente: 5,244.75 pesos

5,244.75 pesos Baja Cabecera: 1,706.75 pesos

1,706.75 pesos Planta Alta: 4,146.75 pesos

4,146.75 pesos Alta Preferente: 2,316.75 pesos

2,316.75 pesos Alta Cabecera: 1,217.75 pesos

Setlist: ¿Qué canciones canta Shakira en sus conciertos?

La colombiana ha dado un recorrido muy completo por su carrera con la setlist de Las mujeres ya no lloran world tour y no falta la más solicitada por sus fans: ‘Antología’.

“Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Estamos batiendo un récord histórico y hoy les voy a dar todo lo que tengo. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”, dijo Shakira en el primer concierto en CDMX.

En el Estadio GNP Seguros, cada show ha tenido una sorpresa: ha cantado ‘Ciega, sordomuda’ con mariachi; estrenó su nuevo video ‘Última’; subió al escenario a su niñera Lili Melgar a acompañarla en su éxito ‘El Jefe’ y Grupo Frontera la acompañó al interpretar ‘Entre paréntesis’ por primera vez.

Esta es su lista de canciones en su gira:

‘La fuerte’

‘Girl like me’

‘Las de la intuición’

‘Estoy aquí’

‘Empire’

‘Inevitable’

‘Te felicito’

‘TQG’

‘Don’t Bother’

‘Acróstico’

‘Copa vacía’

‘La bicicleta’

‘La tortura’

‘Hips Don’t Lie’

‘Chantaje’

‘Monotonía’

‘Addicted to you’

‘Loca’

‘Soltera’

‘Cómo, dónde y cuándo’

‘Última’

‘Ojos así’

‘Pies descalzos, sueños blancos’

‘Antología’

‘Poem to a horse’

‘Te aviso, te anuncio’

‘Suerte’

‘Waka, waka’

‘Loba’

‘BZRP Music Sessions #53′

Con información de EFE.