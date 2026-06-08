Atollini reconoce derrota y evoca a AMLO: ‘No hay nada más obradorista que levantarse de una derrota’

Antonio Attolini acepta derrota en Coahuila, felicita a sus simpatizantes y afirma que “no hay nada más obradorista que levantarse”.

El diputado local y candidato de Morena a la reelección por el Distrito 9 de Torreón, Antonio Attolini, reconoció públicamente su derrota en los comicios para renovar el Congreso de Coahuila y envió un mensaje de resistencia política a la militancia de su partido.

A través de un video difundido en sus redes sociales la mañana de este lunes, el morenista aceptó los resultados preliminares de la elección y sostuvo que la transformación que impulsa su movimiento continuará pese al revés electoral. La declaración se produjo luego de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) mostrara una amplia ventaja para la candidata del PRI, Verónica Martínez García.

El reconocimiento de la derrota contrastó con las denuncias realizadas por la dirigencia nacional de Morena sobre presuntas irregularidades en la jornada electoral de Coahuila. Mientras el partido anunció que analizaría acciones legales, Attolini optó por asumir públicamente el resultado de las urnas.

La elección representó una prueba relevante para Morena en uno de los principales bastiones del PRI en el país, donde la coalición priista obtuvo una victoria contundente en los distritos locales en disputa.

Antonio Attolini agradece respaldo a su candidatura

En su mensaje, Attolini agradeció a quienes respaldaron su candidatura y aseguró que la derrota electoral no significa el final de su proyecto político.

“Hoy nos toca aceptar que no ganamos. Sin embargo, esto no es una condena, porque no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Y aquí no se rinde nadie”, expresó el legislador morenista.

El político también afirmó que “la transformación” llegará eventualmente a Torreón y a Coahuila, al tiempo que reiteró su compromiso con las causas que ha defendido desde Morena.

¿Qué idea de AMLO retomó Antonio Attolini?

La frase que concentró la atención fue la referencia directa al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al movimiento político conocido como obradorismo.

“Porque no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota, y aquí no se rinde nadie”, señaló Attolini al cierre de su mensaje.

La expresión fue interpretada como un llamado a la militancia de Morena para mantener la organización política tras los resultados adversos en Coahuila.

Resultados del PREP favorecen al PRI en el Distrito 9

De acuerdo con los datos reportados por diversos medios con base en el PREP, la candidata priista Verónica Martínez García obtuvo alrededor del 62 por ciento de los votos en el Distrito 9 de Torreón, mientras que Attolini registró cerca del 22 por ciento de los sufragios.

A nivel estatal, la alianza PRI-UDC ganó los 16 distritos de mayoría relativa en disputa, consolidando el dominio electoral del tricolor en la entidad.