Diputados, con todo pagado para ver el Mundial

Pagados con dinero público, los diputados gozan de los derechos para ver todos los partidos del Mundial. “Para estar aquí, sin irme, claro, el grupo parlamentario paga los derechos”, admitió el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Comentó, incluso, que “trato de ver al menos un juego al día”. Dichoso. Y hasta un análisis hizo: “Egipto me interesa verlo porque es de los países que pueden crecer”. Y anticipó que verá los de Portugal, Francia, Alemania y Brasil porque “son los que tienen posibilidades de alzarse con la copa, traen buen futbol”.

La ‘4T’ y las reformas de 2007

Bien y bonito se regodeó ayer el diputado federal panista Federico Döring. “Disfrutando, con mis palomitas, veo cómo, moralmente derrotados, los de Morena defienden las reformas de Calderón”. Esto, dijo, porque “López Obrador y luego Sheinbaum prometieron a los maestros que iban a echar atrás las reformas de pensiones de 2007”. Ahora, comentó, “los abandonan y les rompen el diálogo con la Secretaría de Gobernación. Chulos se ven la presidenta, Martí Batres y Mario Delgado defendiendo las reformas de Felipe Calderón”, expresó con ironía. Una prueba de que prometer sí empobrece.

Analizan acciones vs. LA Times

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, analiza emprender acciones legales contra Los Angeles Times, luego de que el medio estadounidense afirmó que él y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, tienen investigaciones abiertas por narcotráfico y huachicol en Estados Unidos y que las visas de ambos fueron revocadas. El mandatario morenista exigiría una reparación del daño a través de una disculpa pública y advirtió que el reportaje es “propaganda disfrazada de noticia”. Como dicen, a ver si no sale el tiro por la culata.

Relevo de Andy, del círculo del sureste

La dirigencia nacional de Morena nombró ayer al relevo de Andy López Beltrán en la Secretaría de Organización del partido, y es nada menos que uno de sus vecinos y de su círculo del sureste. Se trata de Manuel Jesús Zavala Salazar, un abogado de Campeche, quien ha sido delegado en su estado de los programas del Bienestar, dirigente del partido en la entidad y quien ya ocupaba la Secretaría de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y para que no haya duda, ya hasta lo integraron en la Comisión Nacional de Elecciones, que preside Citlalli Hernández.

Solidaridad sueca

Conmovedora resultó la entrega de los aficionados suecos, pero no a su selección, que jugó en Monterrey su primer partido del Mundial contra Túnez, sino a las madres buscadoras que se hicieron presentes en las inmediaciones del estadio. Y es que al escuchar las historias de los hijos desaparecidos en México y, en un gesto de solidaridad, los y las europeas decidieron abrazarlas para acompañarlas simbólicamente en su dolor. Vaya gesto que ya quisiéramos ver por parte de autoridades en nuestro país.

Propone MC extra para juicios políticos

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó un exhorto ante comisiones para que se instale la Subcomisión de Examen Previo y ésta pueda tramitar las solicitudes de juicio político contra la titular de la CNDH, Rosario Piedra, y otros más que se encuentran congelados por Morena como los del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y el senador Enrique Inzunza, ambos acusados de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El dirigente del movimiento naranja, Jorge Álvarez Máynez, apuntó que “la mejor manera de defender la soberanía es que se les juzgue en México”.