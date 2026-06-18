Sheinbaum y Felipe VI se reunirán el 25 de junio previo al partido España vs. Uruguay del Mundial 2026

El rey de España, Felipe VI, se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 25 de junio en Ciudad de México, según informó este jueves la Casa Real.

El encuentro visibilizará el acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

Según la Casa Real, Felipe VI, atendiendo a una invitación de Sheinbaum, hará una escala en Ciudad de México de camino al viaje a Guadalajara para asistir al partido del Mundial de Fútbol que disputarán la selección española y la de Uruguay el viernes 26 de junio.

La Casa Real enmarcó el viaje en “un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales” de España y México.

Felipe VI, rey de España, acepta invitación de Sheinbaum

Así, atendiendo la invitación de Claudia Sheinbaum, Felipe VI mantendrá un encuentro bilateral en el Palacio Nacional con la presidenta mexicana. Una vez concluya dicho encuentro, el rey proseguirá el viaje a Guadalajara.

En este desplazamiento a México le acompañarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La presidenta mexicana ya había anunciado el pasado 8 de junio la posibilidad de mantener esta reunión con motivo del viaje del rey de España a México para ver a la selección española en su encuentro contra Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol de 2026.

En los últimos meses las relaciones entre ambos países se han ido estabilizando tras la tensión diplomática que se vivió después de que Sheinbaum decidiera, en octubre de 2024, no invitar a su investidura al rey de España, una decisión que justificó en la negativa a contestar la carta de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la que reclamaba un reconocimiento desde España por los abusos en la conquista.

Pero en los últimos meses se han sucedido gestos de acercamiento de tal forma que en febrero Sheinbaum invitó al rey de España a asistir al mundial de fútbol en una carta en la que destacaba que este evento deportivo era “una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España” mientras que el rey reconoció en una exposición en Madrid que hubo ‘mucho abuso’ en la conquista de América.

La Casa del Rey recibió esta invitación personal al monarca a visitar México en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países. Además, la presidenta mexicana viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.