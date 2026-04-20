Pasaporte mexicano en la mira: cuáles son los riesgos en su producción y seguridad

Tras ganar la licitación en 2020, la empresa CETIS aportaba la fabricación de componentes de seguridad del pasaporte mexicano, como la hoja de datos en policarbonato y las cubiertas. [Fotografía. Cuartoscuro]

El proceso para renovar el sistema de emisión del pasaporte mexicano se mantiene sin definición, luego de que la licitación más reciente fue declarada desierta a finales de 2025. Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prepara un nuevo procedimiento, una empresa de origen esloveno busca ampliar su participación, situación que ha generado preocupaciones sobre el control de datos sensibles y posibles riesgos en materia de seguridad nacional.

El columnista Atzayaelh Torres, en su texto A cuidar los pasaportes, señala riesgos asociados a la participación de dicha empresa extranjera en la elaboración del pasaporte.

En su análisis, señala que una empresa como CETIS esté a cargo de componentes críticos del pasaporte mexicano, como el policarbonato y las cubiertas, y que además busque ampliar su participación hacia el manejo de datos y la emisión completa del documento.

¿Qué antecedentes y cuestionamientos existen sobre la empresa involucrada?

CETIS es una empresa de origen esloveno dedicada a la impresión de seguridad y soluciones de identidad, con presencia en Europa, África, Asia y América Latina.

Su actividad abarca la producción de pasaportes, documentos oficiales y sistemas tecnológicos asociados, así como el desarrollo de plataformas para la gestión de identidad, biometría y emisión de documentos a nivel nacional en distintos países.

Sin embargo, el columnista de El Financiero señala que la empresa acumula antecedentes relacionados con controversias financieras, fallas operativas y cuestionamientos en materia de competencia en distintos países.

El autor menciona casos en Europa y África, como señalamientos en Eslovenia entre 2014 y 2016 por presuntas irregularidades financieras y esquemas de ingeniería contable.

De igual forma, señala cuestionamientos en procesos electorales en Kosovo relacionados con la impresión de boletas, donde se reportaron observaciones sobre errores en materiales impresos y controversias en la adjudicación de contratos, lo que generó críticas sobre la transparencia y la ejecución del proceso electoral.

¿Cómo ha sido la participación de CETIS en México?

La presencia de CETIS en México se remonta a la licitación internacional de 2020 para la migración y emisión del pasaporte electrónico. En ese proceso, la empresa eslovena participó como integrante de un consorcio encabezado por Cosmocolor, junto con otras compañías del sector.

Ese grupo presentó una propuesta por más de 2 mil 500 millones de pesos, en un procedimiento donde compitieron empresas globales especializadas en documentos de identidad.

CETIS aportaba la fabricación de componentes de seguridad del pasaporte, como la hoja de datos en policarbonato y las cubiertas, así como procesos de personalización y soporte técnico vinculados a la emisión del documento.

En un nuevo intento por renovar el servicio, la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó otra licitación que fue declarada desierta en diciembre de 2025, al no cumplir ningún participante con la totalidad de los requisitos. Hasta ahora no se ha informado sobre una nueva convocatoria en 2026.

El contrato en cuestión abarca servicios integrales que incluyen la producción del documento, el desarrollo tecnológico y el soporte operativo del sistema de emisión.

Atzayaelh Torres subraya que, pese a que solo una parte de la población cuenta con pasaporte, el volumen de producción es significativo, ya que existen alrededor de 276 delegaciones en el país y cada una puede emitir hasta 8 mil unidades al mes, lo que refleja la dimensión operativa y económica del servicio.

La definición del nuevo modelo para la emisión del pasaporte mexicano se perfila como una decisión clave para el gobierno federal, no solo por su impacto operativo, sino por las implicaciones en el manejo de datos personales y la seguridad del documento.