Wall Street abre con pérdidas tras reporte de empleo en EU: ¿Cómo opera HOY?

Una mayor creación de empleos de la prevista en Estados Unidos alimentó las expectativas de que la Reserva Federal podría ajustar al alza los tipos de interés, lo que se tradujo en retrocesos para el mercado de renta variable neoyorquino.

Las caídas en Wall Street están encabezadas por el Dow Jones con 0.49 por ciento, en los 53 mil 423.15 enteros, seguido por el S&P 500 que bajó 0.13 por ciento a 7 mil 737.99 puntos, mientras que el Nasdaq con 0.07 por ciento menos, ronda en los 26 mil 565.17 enteros.

“Prevemos que el mayor catalizador para la sesión sean las fuertes cifras de empleo en los Estados Unidos. Al superar ampliamente las expectativas, el fuerte crecimiento en nóminas no agrícolas revelado esta mañana elevó las apuestas de que el Fed suba el rango objetivo de la tasa de los fondos federales en su reunión del 15-16 de septiembre”, indicaron analistas de Grupo Financiero Bx+.

Sin embargo, las negociaciones del lado de Europa arrojan saldos mixtos, por un lado, las ganancias son de 0.42 por ciento, para el caso del DAX en Alemania, en los 26 mil 111.21 enteros, el IBEX 35 de España sube 0.23 por ciento a 20 mil 47.10 unidades, mientras que los descensos son de 0.14 por ciento, para el FTSE 100 de Londres que cotiza en los 10 mil 817.81 puntos, y de 0.01 por ciento menos, para el CAC 40 de Francia, en las 8 mil 285.24 unidades.

Asimismo, el mercado local abre con números rojos, dado un descenso de 0.37 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 65 mil 195.17 unidades y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores resta 0.39 por ciento, en un nivel de mil 317.54 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos retroceden 2.26 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 89.26 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 93.78 billetes verdes por unidad, pues cede 1.82 por ciento.