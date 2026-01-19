Encontró ‘chamba’: Javier Laynez Potisek se incorpora como profesor del ITAM tras salir de la SCJN

Javier Laynez Potisek concluyó su etapa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2025, antes de completar el periodo constitucional de 15 años. [Fotografía. Javier Laynez Potisek/ red social X]

Tras medio año de que se llevó a cabo la primera elección judicial en México, algunos jueces comenzaron a buscar nueva ‘chamba’ tras salir de los juzgados. Tal es el caso del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, quien informó que esta semana se incorporó como profesor de tiempo completo al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Esta semana inicié una nueva etapa como profesor en el ITAM. El diálogo con las nuevas generaciones resulta estimulante y necesario; a ellas corresponde continuar la reflexión sobre el país que aspiramos a construir. Nos vemos en clase”, expresó a través de sus redes sociales.

Javier Laynez Potisek concluyó su etapa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2025, antes de completar el periodo constitucional de 15 años, tras la aprobación de las reformas al Poder Judicial en 2024 y la realización, en junio de 2025, de la primera elección de jueces, ministros y magistrados en México.

El exministro fue designado como integrante del máximo tribunal en 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Recientemente, Laynez Potisek explicó que su retiro del cargo representó un proceso de reflexión personal y profesional, tras el cual optó por retomar de manera formal la docencia.

Afirmó que su incorporación al ITAM responde a la necesidad de participar en la formación de nuevas generaciones de abogados, en un momento que consideró clave para el sistema de justicia en México.

“Yo lo que quisiera transmitirles a los jóvenes hoy en día es que tienen la obligación de mínimo reflexionar sobre qué tipo de país quieren, y entonces sí se tiene que echar un clavado a la historia contemporánea de nuestro país”, expresó el exministro en entrevista con El Universal.

Laynez Potisek se integra como profesor de tiempo completo al Departamento Académico de Derecho del ITAM, institución con la que ya mantenía vínculos previos como integrante del Consejo Asesor de la Maestría en Derecho Administrativo.

Su trayectoria académica incluye experiencia docente en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, El Colegio de México y programas de capacitación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además de su labor académica, el exministro cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública federal. Antes de su llegada a la Suprema Corte, se desempeñó como titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal y subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en la entonces PGR.

¿Qué ha dicho Javier Laynez Potisek sobre la reforma electoral?

El exministro Javier Laynez Potisek afirmó que la reforma judicial se convirtió en una “piedrota” para el gobierno de Claudia Sheinbaum, al introducir cambios que, desde su perspectiva, afectan la estabilidad institucional y generan incertidumbre jurídica.

Sostuvo que la ausencia de un diagnóstico previo amplio agrava los riesgos de la reforma, cuyos efectos, advirtió, se reflejarán en el mediano y largo plazo, particularmente en un contexto internacional sensible para México.

El exintegrante de la Suprema Corte consideró que la reforma envía señales negativas a inversionistas y actores externos, en momentos clave como la revisión del T-MEC. Desde su perspectiva, el debate no se limita a la integración del máximo tribunal, sino al impacto que los cambios tendrán en todo el sistema de justicia.

Laynez Potisek también alertó sobre el papel que jugará la Suprema Corte en el futuro inmediato. Señaló que el máximo tribunal enfrentará pruebas determinantes en asuntos como la prisión preventiva oficiosa y en la relación del Estado mexicano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo insisto en que, en el futuro mediato, no va a ser una Corte relevante, salvo cuando veamos temas que sí van a ser la prueba para esa Corte, como la prisión preventiva oficiosa”, expresó.